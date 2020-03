Gara di solidarietà in favore degli ospedali

Cittadini, imprenditori ed enti hanno deciso di donare fondi per potenziare gli ospedali di Pisa, Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio e Grosseto

PIOMBINO — Prosegue l'ondata di solidarietà e il numero di donazioni a sostegno degli ospedali del territorio. Dopo la donazione di 10mila euro da parte di un imprenditore di Venturina e del successo della raccolta fondi avviata da un medico del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Villamarina di Piombino, lo Spi-Cgil provincia di Livorno insieme a tutte le leghe territoriali ha effettuato un bonifico di mille euro in favore dell'Asl Toscana Nord Ovest. "La somma raccolta - fanno sapere in una nota - è destinata agli ospedali di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio. Il nostro rappresenta solo un piccolo gesto di solidarietà: la speranza è che tante altre realtà del territorio facciano altrettanto".

E infatti anche realtà del nostro territorio stanno contribuendo concretamente. La Banca di Castagneto Carducci ha decido di intervenire economicamente con donazioni a favore degli ospedali delle aree in cui la banca opera al fine di reperire apparati medicali per i malati ed attrezzature per il personale. "Vengono donati 10mila euro ad ognuno degli ospedali di Pisa, Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio e Grosseto per un totale di 60mila euro. - hanno riferito in una nota - L’iniziativa rientra nel ruolo istituzionale di una banca locale e dei suoi regolamenti, ma ancor più desideriamo intervenire in aiuto del territorio durante questo periodo così difficile sostenendo le strutture ospedaliere che stanno operando così bene durante questa emergenza sanitaria".