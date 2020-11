Fondi per le imprese del turismo

La Camera di Commercio ha stanziato 80mila euro per le imprese della filiera del turismo. Il nuovo bando attivo da lunedì 23 Novembre

LIVORNO — Contributi a fondo perduto della Camera di commercio a disposizione delle imprese turistiche per il loro sviluppo digitale.

Da lunedì 23 Novembre, fino al 30 Aprile 2021, tutte le imprese della filiera del turismo potranno fare domanda per ottenere un voucher pari al 70 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di servizi digitali, a fronte di un investimento minimo di mille euro e fino a un contributo massimo di 5mila euro.

"Ogni impresa, oggi, deve fronteggiare l’accelerazione dell’evoluzione digitale, e questo è tanto più vero per il settore turistico che, duramente colpito dalla situazione pandemica, può sfruttare questo momento per riorganizzarsi. – ha commentato il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda – La filiera turistica ha un enorme rilievo, dato che è proprio l’attrazione esercitata dai nostri territori a costituire la forza di questo tessuto economico insieme all’economia del mare".

Il bando e la modulistica saranno pubblicati da lunedì sul sito della Camera di Commercio.