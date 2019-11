Usl, guasto, sospese le prenotazioni telefoniche

Il numero per la prenotazione di visite per gli ambiti territoriali della Versilia e di Livorno è temporaneamente irraggiungibile

VIAREGGIO — "Il numero Cuptel (0586-223.333) di prenotazione telefonica attivo per gli ambiti territoriali Versilia e Livorno (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba) è temporaneamente irraggiungibile a causa di un guasto tecnico alla centralina di smistamento delle chiamate". Lo rende noto l'Usl Nord Ovest sottolineando che "è attualmente in corso la riparazione, ma non sono ancora stati definiti i tempi di ripartenza".



"Ricordiamo che per le prenotazioni e disdette è sempre attivo il servizio offerto dal portale regionale Open Toscana - scrive l'azienda sanitaria- È sufficiente avere il codice fiscale dell’assistito e il numero della ricetta elettronica (NRE). In tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest è possibile, inoltre, disdire esami e visite inviando una email all’indirizzo cup.disdette@uslnordovest.toscana.it specificando il nominativo dell’utente e il numero di prenotazione. L'Azienda si scusa di eventuali disagi e si impegna a informare tempestivamente gli utenti sulla ripresa del servizio telefonico".