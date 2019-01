La scuola è un sostantivo plurale

“Scuola sostantivo plurale”: gli operatori volontari del servizio civile a sostegno del servizio assistenza scolastica educativa nelle scuole

COLLESALVETTI — L'Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha definito, con ANCI Toscana, un progetto denominato "Scuola sostantivo plurale" che, attraverso l'impiego degli operatori volontari del servizio civile, potrà sostenere in qualità e quantità l'importante servizio di assistenza scolastica educativa nelle scuole dei nostri comprensivi scolastici.

L'approvazione del progetto è prevista per maggio 2019, il bando tra luglio e settembre e l'avvio tra circa un anno.

"Sono particolarmente soddisfatta per il raggiungimento di questo obiettivo - ha detto l'Assessore Donatella Fantozzi - raggiunto in virtù dell'impegno portato avanti in questi anni quale referente per la scuola ANCI Toscana. Vista la particolarità dell'impegno, i vincitori del bando seguiranno un corso di formazione specifico e mirato di 72 ore. Importante sottolineare - ha concluso l'Assessore - come si tratti di una prima volta in assoluto, una sperimentazione che ci auguriamo si allarghi presto a molti altri comuni toscani".