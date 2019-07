Si lavora per risistemare le strade

Lavori di risistemazione delle strade: dal 24 luglio al 30 settembre divieto di transito in Via Toscana a Stagno nel comune di Collesalvetti

COLLESALVETTI — L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti informa che, per permettere i lavori di risistemazione delle strade nell’area industriale di Ponte Ugione a Stagno, a partire dal giorno 24 luglio 2019 e fino alla data presunta del 30 settembre 2019 (ordinanza n.48 del 19.07.2019) sarà chiuso al traffico di qualsiasi genere e categoria il tratto di Via Toscana compreso tra l’incrocio con Via Sacco e Vanzetti e l’incrocio con Via Liguria.

Conseguentemente sarà impossibile accedere alla variante di Livorno in direzione Sud, salvo per le imprese con sede oltre il tratto chiuso alla circolazione. Temporaneamente è revocato il divieto di transito al traffico pesante nel tratto di Via Aiaccia tra l’incrocio con l’Aurelia e Via Sacco Vanzetti, in modo da consentire il transito da e per le attività con sede in Via Sacco e Vanzetti.