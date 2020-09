Covid, altri 14 casi a Livorno

I contagi in provincia diventano 723, 14 sono stati registrati nelle ultime ore. Altri 101 in Toscana con 23 guarigioni e nessun decesso

LIVORNO — Altri 14 casi Covid nelle ultime ore sul territorio livornese ( 13 nel capoluogo e 1 a Piombino ) che, con i suoi 723 contagi da inizio emergenza, resta comunque la provincia toscana meno colpita in proporzione al numero di abitanti.

101 i nuovi casi in Toscana. Da febbraio sale dunque a 14.566 il numero dei contagiati nella regione, ma gli attualmente positivi sono 3.407 (+2,04 per cento rispetto a ieri). In 10.002 sono infatti guariti (il 68,7 per cento dei casi totali, 21 in più nell’ultimo giorno pari allo 0,2 per cento).

Tra chi rimane positivo, 105 sono i ricoverati in ospedale (tre in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno), mentre in 3.302 sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi addirittura di sintomi (83 in più rispetto a ieri, più 2,6%). Oggi non si registrano nuovi decessi, che da febbraio sono stati complessivamente 1.157.