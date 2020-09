Covid, cinque casi in più a Livorno

Atri cinque positivi sul territorio provinciale. In Toscana nelle ultime ore sono stati 110 con un decesso e 43 guarigioni

LIVORNO — Cinque contagi in più sul territorio livornese nelle ultime ore, con un conto totale da inizio emergenza di positivi al coronavirus di 709 che fa della provincia labronica la meno colpita in Toscana in proporzione al numero di abitanti.

110 i nuovi casi in Toscana col un decesso ( un uomo di Massa Carrara ) e 43 guarigioni.

Complessivamente i positivi sono al momento 3.327, in aumento del 2 per cento. Solo in 108 sono però ricoverati in ospedale nei reparti Covid, tre in meno in rispetto a ieri (meno 2,7 per cento): ventiquattro di questi si trovano in terapia intensiva (stabili). Gli altri sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono addirittura asintomatici.