Cambio al vertice della questura livornese

L'attuale questore, Orazio D'Anna, dalla prossima settimana avrà lo stesso incarico a L'Aquila. A Livorno arriva Lorenzo Suraci

LIVORNO — Lorenzo Suraci è il nuovo questore di Livorno. Arriva da Viterbo e sarà operativo dal primo agosto, mentre il questore uscente di Livorno Orazio D'Anna prenderà servizio a L'Aquila.

Lorenzo Suraci ha iniziato la sua carriera come dirigente della Squadra Mobile di Novara; successivamente ha inaugurato e diretto il Commissariato di Cisterna di Latina.

Dopo un periodo passato alla Direzione investigativa antimafia, è stato assegnato alla Questura di Roma.

Come dirigente del primo distretto Trevi–Campo Marzio ha svolto servizio per circa tre anni e mezzo e ha assunto poi l'incarico di Vicario del Questore di Roma. Il primo gennaio 2014 è stato promosso dirigente superiore e, il primo agosto successivo, gli è stata assegnata la dirigenza del compartimento della polizia stradale per l'Abruzzo, per giungere successivamente a Viterbo ove ha ricoperto il suo primo incarico da Questore.