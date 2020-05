Coronavirus, un solo caso in ventiquattro ore

Un tampone positivo in più ripetto a ieri e zero decessi. Livorno si conferma la provincia toscana con l'incidenza più bassa di contagio

LIVORNO — Un solo nuovo caso positivo (a Portoferraio, Isola d'Elba) e nessun decesso. E' questo il quadro relativo alle ultime ventiquattro ore dell'emergenza covid-19 in provincia di Livorno, dove i contagi da inizio epidemia sono ad oggi 531.

Il report giornaliero della Regione fornisce un quadro generale sulla diffusione del coronaviurs in Toscana. Ad oggi, sono 9.721 i contagi totali nella nostra regione, 38 in più rispetto a ieri. Le persone complessivamente guarite salgono a 4199. Nelle ultime ventiquattro ore si sarebbero verificati 15 decessi presumibilmente riconducibili al coronavirus. Salgono quindi a 930 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

La regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 261 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 359 X100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 524 casi X100.000 abitanti, Lucca con 340, Firenze con 326, la più bassa Livorno con 159. Sono 930 i deceduti in Toscana dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda il territorio dell'Ausl nord ovest (province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara) oggi si sono registrati 7 nuovi casi positivi. Ad oggi i ricoveri per Covid-19 sono 85 di cui 23 in Terapia intensiva. 4956 le persone in isolamento domiciliare.