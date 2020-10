Covid, nuovi positivi sopra 100 e un decesso

Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

La maggior parte delle nuove positività della provincia nel Comune di Livorno. In provincia un altro decesso, altri 13 nel resto della Toscana

LIVORNO — Le nuove positività al coronavirus rilevate in Toscana nelle ultime 24 ore raggiungono quota 1.863, ben 163 delle quali in provincia di Livorno. La Regione registra oggi anche altri 14 decessi correlati all'epidemia: si tratta di 9 uomini e 5 donne con un'età media di 83,5 anni e uno di questi decessi riguarda un residente in provincia di Livorno.

Le 1.863 positività segnalate oggi in Toscana sono il risultato dell'analisi di 8.781 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo)

Con i 163 casi odierni raggiungono quota 1.953 le positività al coronavirus rilevate fra Livorno e la sua provincia dall'inizio dell'epidemia, salendo a 31.290 in Toscana, dove ad oggi si contano 12.708 guariti, 217 in più rispetto a ieri. Nella sola città di Livorno più di cento i nuovi casi.

Questa la ripartizione dei 163 nuovi casi della provincia di Livorno per ambito e Comune di rilevazione, come riportati dalla Ausl Toscana nord ovest:

- Ambito di Livorno 131 casi: Collesalvetti 7, Livorno 124;

- Ambito Valli Etrusche 27 casi: Campiglia Marittima 1, Cecina 9, Piombino 6, Rosignano Marittimo 11;

- Ambito Isola d'Elba 5 casi: Campo nell’Elba 1, Marciana 1, Portoferraio 3.

I decessi collegati al Covid-19 in Toscana salgono a 1.262, a 72 in provincia di Livorno.

L'età media dei 1.863 nuovi casi odierni in Toscana è di 46 anni circa. In Toscana si contano oggi 17.320 attualmente positivi (+10,4% in un giorno), 825 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (98 n più rispetto a ieri), 111 gli assistiti in terapia intensiva (24 in più rispetto a ieri).

All’ospedale di Livorno sono 64 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva.