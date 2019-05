Diritti dei detenuti, c'è un protocollo d'intesa

A siglarlo Cgil, casa circondariale e garante. Tra i servizi previsti la consulenza sui diritti assistenziali e la formazione sul diritto del lavoro

LIVORNO — Consulenza sui diritti assistenziali e previdenziali, assistenza fiscale e tributaria, formazione sul diritto del lavoro: questi i servizi a beneficio dei detenuti previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Casa circondariale di Livorno, dalla Cgil provincia di Livorno e dal Garante per i diritti dei detenuti.

Il documento è stato sottoscritto alla Casa circondariale Le Sughere dal direttore Carlo Alberto Mazzerbo, da Nicola Triolo (segretario organizzativo Cgil provincia di Livorno) e Giovanni De Peppo (garante per i diritti dei detenuti del Comune di Livorno). Presente al momento della firma anche Stefano Turbati, dipendente della Casa circondariale.

"Le parti - si legge nel testo - si impegnano a programmare congiuntamente incontri di informazione e formazione sul diritto del lavoro, attività di consulenza e patrocinio del patronato Inca a tutela dei diritti assistenziali e previdenziali dei detenuti, attività di assistenza fiscale e tributaria a cura del Caaf Cgil e altre attività di consulenza a cura del sistema servizi Cgil e delle singole categorie". L'obiettivo condiviso è quello di offrire ai detenuti maggiori opportunità di conoscenza e tutela dei propri diritti in ambito lavorativo, assistenziale e previdenziale.

Le attività saranno allestite alla casa circondariale di Livorno e alla sezione distaccata di Gorgona. L'intesa sarà rinnovabile di anno in anno a seguito di verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti. Le parti esprimono soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Un altro passo in avanti per rendere meno distante il mondo del carcere dal territorio. E' inoltre sempre più importante che i detenuti siano consapevoli dei loro diritti".