ForMare, una rete per la formazione

Un protocollo d'intesa firmato ieri a Livorno ha l'obiettivo di dare vita ad una rete per la formazione marittima, nautica, portuale e della logistica

LIVORNO — Un protocollo d'intesa per la promozione di una serie di alleanze formative della filiera marittima, nautica, portuale e della logistica è stato firmato ieri a Livorno dall'assessora all'istruzione formazione e lavoro della Regione Toscana, dalla Direzione marittima della Toscana, dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. Lo rende noto la Regione Toscana.

Obiettivo dell'intesa, si legge nel comunicato, è quello di dare vita ad una rete per la formazione marittima, nautica, portuale e della logistica, denominata ForMare Toscana, che scaturisce, come ha osservato l'assessore, dalla necessità di promuovere lo sviluppo del territorio costiero, a partire dalle potenzialità offerte dalla presenza di importanti snodi logistici, diportistici, aeroportuali e portuali e da un tessuto produttivo, quello della cosiddetta blue economy, fatto di 13mila imprese che danno lavoro a circa 56 mila addetti.

La Regione Toscana ha identificato in questo settore una delle filiere formative regionali strategiche su cui concentrare il sostegno ai Poli tecnico professionali, alla formazione per l'inserimento lavorativo, ai percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS e IfTS). L'idea è quella di dare ai cittadini un'insieme integrato di opportunità per acquisire ed aggiornare competenze legate all'economica del mare e di fornire al sistema produttivo professionalità qualificate e adeguate al fabbisogno del territorio.

Direzione marittima, Autorità portuale, Camera di Commercio si impegnano a promuovere la costituzione delle alleanze formative che confluiranno nella piattaforma ForMare Toscana con la finalità di garantire un'offerta formativa integrata, individuare e specializzare figure formative ad hoc, consentire ai giovani di sviluppare la propria carriera in stretta collaborazione con le imprese della blue economy. La Regione da parte sua si impegna a garantire l'informazione sulle opportunità e gli strumenti regionali a sostegno della formazione a tutti i livelli, aggiornare i repertorio regionale delle figure professionali e garantire la validazione e certificazione delle competenze.