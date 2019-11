Half Marathon, ha vinto Jamali

Più di mille sportivi sono arrivati al traguardo della terza edizione. Seconda vittoria per il marocchino. Per le donne successo di Denise Cavallini

LIVORNO — Il bis del marocchino Jilali Jamali caratterizza la terza edizione della Livorno Half Marathon, andata in scena in una splendida giornata di sole che ha invogliato sia i partecipanti che tanta gente postasi ai bordi della strada ad applaudire i corridori al transito.

Il magrebino del Gp Parco Alpi Apuane, ormai da tanti anni trapiantato in Toscana, ha conquistato il successo in 1h10’59” tornando sul gradino più alto del podio come nel 2017, quando però aveva corso oltre un minuto più veloce.

La gara è rimasta sempre abbastanza incerta sino alla fine, merito di Jacopo Boscarini (Atl.Costa d’Argento) che non si è mai arreso, chiudendo a 26”, mentre l’altro grande atteso della vigilia, Giacomo Barontini (Sempredicorsa) è terminato terzo a 45” dopo aver fatto gara di testa nella prima parte.

In campo femminile entra nell’albo d’oro della corsa un’autentica gloria del podismo toscano del nuovo secolo, Denise Cavallini del GS Lammari, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h24’29”. Seconda piazza per Ilaria Lasi (Toscana Atl.Empoli) a 24”, mentre terza ha chiuso Claudia Marietta, compagna di colori della vincitrice, che in 1h25’41” ha confermato il suo ottimo stato di forma ottenendo un altro podio dopo quello conseguito alla Maratonina del Campanone in ottobre.

Con 1.013 arrivati, la Livorno Half Marathon torna a varcare la soglia dei 1.000 che è un segno distintivo per la nuova manifestazione, erede della maratona che per anni ha contraddistinto l’autunno toscano. L’autentica pioggia di iniziative collaterali, soprattutto di matrice turistica, ha portato a Livorno tantissimi appassionati da fuori città. La riuscita della manifestazione ha avuto fra i suoi artefici l’Associazione Volontari della Fides con oltre 80 ragazzi sparsi sul percorso e la Polizia Municipale che ha perfettamente gestito lo sviluppo dell’evento, che ha riportato Livorno fra le grandi piazze italiane della mezza maratona.