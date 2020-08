Le sei serate di Effetto Venezia

Effetto Venezia e dintorni a cielo aperto. Iniziative in numerose piazze, coinvolti artisti e maestranze di tutta la città

LIVORNO — Nonostante l’emergenza Covid-19 il Comune di Livorno non rinuncia a “Effetto Venezia”, la tradizionale festa dell’estate livornese che giunge, in questo anno particolare, alla sua 35esima edizione.

Lo farà con una serie di nuovi accorgimenti (ad esempio l’obbligo di prenotazione), ma con l’obiettivo di offrire comunque 6 serate (venerdì 21-sabato 22-domenica 23 agosto e venerdì 28-sabato 29-domenica 30 agosto) di cultura e divertimento a cielo aperto, di teatro, arte, musica, comicità, mercatini, videoproiezioni, gite in battello e altro.

Il Comune ha voluto coinvolgere l’intero mondo delle compagnie teatrali e associazioni di cultura e spettacolo del territorio cittadino e la kermesse non si chiamerà infatti solo “Effetto Venezia”, ma “Effetto Venezia e dintorni-A cielo aperto”.

Il programma sarà articolato su due week-end consecutivi, e prevede circa 70 rappresentazioni su 14 luoghi.

Tanti eventi si svolgeranno in contemporanea, ogni sera, in varie piazze cittadine e strade limitrofe.

Non sarà tutto concentrato nell’antico quartiere Venezia come negli anni passati, ma ci saranno appuntamenti in piazza della Repubblica, piazza del Luogo Pio, piazza dei Legnami, piazza Venti Settembre, piazza Garibaldi, piazza Cavallotti.