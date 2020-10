Mezza Maratona regolarmente al via

Due settimane e sarà Benetti Half Marathon, nel rispetto delle regole e col massimo impegno da parte degli organizzatori

LIVORNO — Mancano poco più di due settimane alla quarta edizione della Benetti Livorno Half Marathon, in programma nella città labronica l’8 novembre.

Molti in questi giorni si sono chiesti se la gara è confermata e la risposta è sì.

"L’organizzazione va avanti in base alle disposizioni governative e tenendo sempre nella massima considerazione i protocolli sanitari ai quali tutti coloro che parteciperanno alla giornata podistica si dovranno scrupolosamente attenere. Le ultime settimane hanno d’altronde visto molte manifestazioni, anche nella stessa Toscana, andare felicemente in porto con queste difficili condizioni psicologiche nelle quali viviamo e il potersi godere una giornata di sport con le dovute limitazioni si sta dimostrando un vero toccasana", è stato spiegato.

Gli organizzatori hanno dovuto mettere mano al programma di gare, forzatamente ridotto: si gareggerà esclusivamente sulla mezza maratona, individualmente o attraverso la staffetta a coppie.

Il ritrovo sarà presso il Campo Scuola di Livorno dalle ore 7:00, indossando la mascherina prima e dopo la gara e rispettando il distanziamento di almeno un metro sin dall’arrivo ai parcheggi.

Il via verrà dato da Via dei Pensieri ad iniziare dalle ore 9:00: si partirà infatti per “onde”, composte da un numero compreso fra 250 e 350 concorrenti, con debita distanza fra loro e un intervallo di tempo fra un gruppo e l’altro. Le mascherine andranno indossate fino a 500 metri dopo la partenza e rimesse subito dopo l’arrivo, mentre in gara i sorpassi dovranno avvenire ad almeno due metri di distanza. Certo, tutto ciò non rientra nella normalità di una gara, ma è molto importante seguire le istruzioni.