Infermiera morsa da un paziente in ospedale

LIVORNO — Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Livorno.

In una nota l'Usl Toscana Nord ovest augura "pronta guarigione alla professionista coinvolta suo malgrado nella vicenda".



"Il paziente in questione - si legge nella nota dell'Usl Toscana nord ovest- era ricoverato dal giorno precedente per comportamenti che indicavano chiaramente un disturbo. L’uomo si era spogliato in una delle vie del centro cittadino, ma senza segnali di aggressività o violenza verso sé o verso gli altri. L’infermiera al momento della somministrazione di una terapia al paziente si trovava assieme a due infermieri, un operatore socio sanitario e a un medico nel contesto di un reparto che aveva una dotazione organica sufficiente e in linea con quanto previsto dalle normative. Nell’occasione - sottolinea l'azienda sanitaria- l'infermiera ha agito con professionalità ed esperienza seguendo tutte le indicazioni previste per la gestione di questo tipo di pazienti non potendo però prevedere una reazione e un'aggressione di quel tipo".



"Nel reparto livornese - aggiunge l'Usl Toscana nord ovest- l’equipe di operatori, da sempre, si impegna per evitare il ricorso ai mezzi di contenzione fisica, privilegiando il contenimento psicologico-relazionale e stimolando al massimo la responsabilità dei degenti, in collaborazione con le equipe territoriali, e attraverso il confronto con i familiari coinvolti, con buoni risultati considerando che negli ultimi 18 mesi si sono verificati due infortuni di lieve entità dovuti a contatti con il paziente ovvero un dato in linea con quanto registrato nei reparti dello stesso tipo. Mai, invece, si era verificato un episodio con prognosi di questa gravità".