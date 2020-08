Quattro casi Covid positivi in più in provincia

Quattro nuovi casi di coronavirus nella provincia di Livorno su un totale di 59 riscontrati nella intera regione Toscana

LIVORNO — Quattro nuovi casi positivi al Covid in provincia di Livorno. Sono stati riscontrati nelle ultime ore e sono stati comunicati dalla Regione. Due di questi sono nel capoluogo, come riferito dalla Usl.

In totale i casi Covid in Toscana rilevati in queste ore sono 59, undici legati a rientri dall'estero. Bassa l'età, 34 anni, con il 65 per cento che sono asintomatici.

In Toscana oggi non si registrano decessi e ci sono sette guarigioni, ma aumenta il numero dei ricoveri in ospedale. Le persone nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 42 (6 in più rispetto a ieri, più 16,7%), 7 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 16,7%).