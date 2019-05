Scherma, la piccola Giorgia sul tetto d'Italia

Medaglia d'oro nel fioretto, categoria Bambine, per Giorgia Ruta, 11 anni, astro nascente del Fides Livorno, al Gp Giovanissimi "Nostrini"

RICCIONE — Terza giornata di gare al 56esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - trofeo “Kinder +Sport” 2019 e, dopo tanti ottimi piazzamenti, arriva la prima medaglia d’oro per la scherma toscana. I Campionati Italiani under14, al PlayHall di Riccione, hanno infatti incoronato Giorgia Ruta del circolo scherma Fides Livorno, 11 anni compiuti a febbraio, campionessa d’Italia di fioretto femminile categoria Bambine.

La livornese, allieva del maestro Giuseppe Pierucci, ha avuto ragione dapprima in semifinale della portacolori del Cus Cagliari, Gabriella Bigolin con il punteggio di 6-2, e poi in finale ha fermato Alessandra Tavola della Comense Scherma per 10-5. Sul podio anche Eleonora Carraro della Comini Padova fermatasi in semifinale contro Alessandra Tavola per 9-7.

Per il Fides Livorno un’inesauribile tradizione che continua, nel solco di un ricambio generazionale che sforna sempre nuovi campioncini. La fiorettista Giorgia Ruta è l’ennesima, e di sicuro non l’ultima, di una lunga serie.