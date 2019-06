Lo sviluppo della Toscana passa dai porti

Di questo si parlerà durante l'incontro promosso dalla Cgil Toscana presso la Camera di Commercio. Focus sui porti di Livorno e Piombino

LIVORNO — Martedì 11 Giugno dalle ore 9,30 è in programma presso la Camera di commercio Maremma e Tirreno di Livorno in piazza del Municipio 48 l'iniziativa Il Sistema Portuale Mediterraneo Settentrionale: Livorno e Piombino Hub per lo sviluppo della Toscana.

L'iniziativa sarà presentata da Claudio Guggiari, segretario Cgil Toscana, mentre la relazione introduttiva è affidata al segretario generale della Cgil provincia di Livorno Fabrizio Zannotti. In programma gli interventi di Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, il commissario dell'Autorità Portuale Pietro Verna, Monica Santucci segretaria generale Filt Cgil Toscana e Riccardo Breda presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Le conclusioni, dopo il dibattito, saranno affidate a Dalida Angelini, segretaria generale Cgil Toscana.