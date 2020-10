Coronavirus, altri 210 contagi e un decesso

La situazione epidemiologia in provincia di Livorno nelle ultime 24 ore. In Toscana oltre 2.000 i nuovi positivi e 13 decessi nelle ultime ore

LIVORNO — Le nuove positività al coronavirus rilevate in Toscana nelle ultime 24 ore superano per la prima volta quota 2.000, attestandosi a 2.171, anche a fronte di un maggior numero di tamponi. Di queste sono ben 210 quelle emerse in provincia di Livorno. La Regione registra oggi anche altri 13 decessi correlati all'epidemia: si tratta di 4 uomini e 9 donne con un'età media di 83 anni, fra i quali una donna di 98 anni residente in provincia di Livorno.

Con i 210 casi odierni raggiungono quota 2.163 le positività al coronavirus rilevate fra Livorno e la sua provincia dall'inizio dell'epidemia, salendo a 31.290 in Toscana, dove ad oggi si contano 12.708 guariti, 217 in più rispetto a ieri.

Questa la ripartizione dei nuovi casi della provincia di Livorno per ambito e Comune di rilevazione, come riportati dalla Ausl Toscana nord ovest:

- Ambito di Livorno 137 casi: Collesalvetti 8, Livorno 129;

- Ambito Valli Etrusche 68 casi: Bibbona 7, Campiglia Marittima 3, Castagneto Carducci 5, Cecina 13, Piombino 6, Rosignano Marittimo 34;

- Ambito Isola d'Elba 4 casi: Campo nell’Elba 1, Marciana Marina 1, Portoferraio 2;

L'età media dei 2.171 nuovi casi odierni in Toscana è di 43 anni circa, ieri era di 46. In Toscana si contano oggi 19.376 attualmente positivi (+11,9% in un giorno), 889 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (64 n più rispetto a ieri), 110 gli assistiti in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

All’ospedale di Livorno sono 60 i ricoverati, di cui 7 in Terapia intensiva, numeri in calo rispetto a ieri (erano 64 e 8).

I decessi collegati al coronavirus in Toscana salgono a 1.275, a 73 in provincia di Livorno.