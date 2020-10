Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni» Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

Cronaca domenica 25 ottobre 2020 ore 18:50

Covid-19, nel weekend una movida ordinata

Preoccupa il numero dei casi di coronavirus in città (124 in più nelle ultime ore) ma per fortuna questo weekend sono state rispettate le regole