Covid, un decesso e 94 nuovi casi

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Un decesso sul territorio provinciale livornese, dove si contano 94 nuovi casi positivi. In Toscana si sfiora quota duemila

LIVORNO — Quasi duemila nuovi casi ( 1966 per l'esattezza ) in Toscana di Covid positivi e di questi 94 sono stati registrati in provincia di Livorno, dove si è verificato anche un decesso.

I nuovi positivi hanno in media una età di 44 anni e sono il 5,3 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente.

Gli attualmente positivi in regione sono oggi 23.970, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.093 (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più).

Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni.

Nella provincia di Livorno, da inizio emergenza, i contagi sono arrivati a 2575 con 78 persone morte.