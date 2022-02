Moby, "la cessione del credito sia trasparente"

A chiederlo è l'armatore Vincenzo Onorato, patron del Gruppo, che teme manovre poco chiare per colpire le sue attività marittime

MILANO — Vincenzo Onorato, patron di Moby, attaverso una nota inviata alla stampa fa sapere che "i Commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria si appresterebbero a cercare di vendere il credito vantato nei nostri confronti di un non ben specificato “fondo”".

"Personalmente - aggiunge Onorato - ritengo che questa mossa consentirebbe al Mise e ai suoi Commissari di scaricarsi delle proprie responsabilità sulla nota vicenda e di levarsi dal significativo empasse che loro stessi hanno creato".

Onorato teme l'insidia di una manovra nascosta della concorrenza e teme azioni che potrebbero far fallire la Compagnia.

Per questo motivo Vincenzo Onorato chiede "che l’eventuale cessione del credito avvenga con trasparenza su cifra, tempo e modi e che, come da me già proposto in passato, l’acquirente si obblighi al piano già accettato da banche e bondholders, obbligo che tra l’altro, e non è poco, valorizzerebbe, in caso di cessione, il credito a vantaggio dello Stato e dei creditori".

Onorato infine afferma che ritiene che ci sia in atto da anni una strategia per far fallire il suo gruppo, sottolineando invece che la "Compagnia è sana, conta 6.000 lavoratori italiani del Sud e che oggi, in bassa stagione, ha in cassa consistente liquidità".