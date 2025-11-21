Per la pubblicità su ToscanaMediaNews.it e sul Network QuiNews.net invia una mail a direzione@quinews.net e sarai contattato dalla nostra struttura commerciale.

I DATI AUDIWEB DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 NON SONO PRESENTI PER ADEGUAMENTO TECNICO DELLA RILEVAZIONE DEL NETWORK QUINEWS COME SUB BRAND DEL CORRIERE DELLA SERA

PUBBLICITA' ELETTORALE ONLINE

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28, l'editore comunica che intende pubblicare sui quotidiani online TOSCANAMEDIANEWS e QUINEWS messaggi elettorali a pagamento per le ELEZIONI REGIONALI DELLA TOSCANA fissate per i giorni 12 e 13 Ottobre 2025 e per il turno di ballottaggio del 26 e 27 Ottobre 2025

Ai sensi dell'art.18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 come modificato dall'art. 7 della legge 8 Aprile 2004 n. 90 per l'acquisto di messaggi politici elettorali sui periodici l'aliquota IVA è stata ridotta al 4%.

MESSAGGI ELETTORALI

Per messaggi elettorali si intendono tutti quei messaggi che fanno riferimento ad elezioni politiche indette dal Ministero dell’Interno (Parlamento/Senato – Amministrative – Europee – Referendum).

Tali messaggi sono soggetti alla par condicio dettata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni che, in occasione delle elezioni indette dal Ministero dell'Interno (che provvede a darne comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale), pubblica il regolamento sul sito www.agcom.it a cui ogni Editore dovrà attenersi da quel momento fino al giorno delle elezioni.



Pubblicazione Tariffe

Dal momento della messa online del regolamento sul sito dell' Agcom, la Direzione della testata provvederà a pubblicare le tariffe elettorali. Dal giorno successivo la pubblicazione sarà possibile accettare messaggi elettorali alle condizioni sotto riportate.

Messaggi ammessi

Sono ammesse solo le seguenti forme di messaggio elettorale:

avvisi con link ai siti web con i programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

• annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

• pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

• pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Gli spazi disponibili, con share minimo del 25%, saranno equamente distribuiti fra tutti i soggetti interessati, in condizioni di parità tra loro, purché ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

Il principio di parità va osservato tra le liste e i candidati della stessa circoscrizione nonché tra i partiti e/o i movimenti politici.

L’ Editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Gli spazi pubblicitari disponibili (4 per ogni formato – 25%% di share) verranno assegnati fino a completamento dando priorità alla data di contratto di acquisto da parte del committente

Tariffe per l’accesso agli spazi

Dal momento della pubblicazione delle tariffe elettorali sulla testata, dovranno essere mantenuti lo stesso trattamento e le stesse condizioni economiche per qualsiasi partito/movimento/candidato (pena incorrere in sanzioni).

I prezzi pertanto, saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti né diritti d’Agenzia.

Le tariffe saranno da assoggettare all’aliquota Iva del 4% già nei 90 giorni precedenti le elezioni come da art. 18 della legge 515/1993 modificato dalla legge n. 90/2004 e tuttora in vigore

(art.18. Agevolazioni fiscali - Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani , periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento).

Modalità di prenotazione

Trattandosi di avvisi che prevedono il pagamento anticipato, gli stessi devono essere sempre preventivamente opzionati agli Esecutivi competenti.

Tempistiche di prenotazione e consegna dei materiali

Le prenotazione e relativi materiali dovranno essere consegnati non meno di 48 ore prima. Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati.

Il materiale dovrà essere inviato a: service@quinews.net

Modalità di pagamento

Si accettano solo forme di pagamento anticipato.

Le forme di pagamento tramite bonifico bancario dovranno essere così intestate:

QUI NEWS ITALIA S.r.l.

Banca Popolare di Lajatico S.c.p.A – Agenzia Il Romito - Pontedera, via delle Colline, 14

conto corrente numero 28661

IBAN IT03D0523271130000000028661

Codice Univoco Fatturazione Elettronica W7YVJK9

Modalità di pubblicazione di messaggi politici elettorali

I messaggi politici elettorali debbono essere chiaramente riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “MESSAGGIO ELETTORALE” e l’indicazione del loro committente . Il committente è colui che procede agli acquisti e pertanto può essere il segretario amministrativo del partito, il delegato responsabile della propaganda ovvero il singolo candidato o il suo mandatario. I candidati, con spesa prevista superiore a 2.500€, devono designare obbligatoriamente un mandatario con rapporto reciproco di esclusività. Il mandatario è l’unico responsabile della raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale. Pertanto, secondo le disposizioni della legge 515/93, le fatture possono essere intestate esclusivamente ai singoli candidati, partiti o ai loro mandatari. I materiali dovranno sempre essere preventivamente inviati alla Direzione Programmazione, Produzione e Gestione Operativa Clienti per l’approvazione.

Divieti per le Amministrazioni Pubbliche

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Stralcio dell’ Art. 9. legge n. 28/2000 (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) Divieto di pubblicare i messaggi politici elettorali. E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale: Stampa: nel giorno precedente ed in quello/i stabilito/i per le votazioni. esempio: se le votazioni sono previste per la domenica ed il lunedì, l’ultimo giorno di pubblicazione sarà il venerdì. Internet: nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello/i stabilito/i per le votazioni. esempio: se le votazioni sono previste per la domenica ed il lunedì, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del venerdì.

Riepilogando:

• applicazione delle tariffe di listino, senza sconto alcuno;

• non sarà riconosciuta commissione d'agenzia;

• il pagamento è sempre anticipato;

• fatturazione solo al partito/candidato/committente elettorale/movimento;

• applicazione aliquota iva 4% previo dichiarazione fornita dal partito/candidato/committente elettorale/movimento ;

• diciture obbligatorie: MESSAGGIO ELETTORALE oltre al nome del COMMITTENTE ELETTORALE

• materiale da inviare a: direzione@quinews.net

