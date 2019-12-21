QUI Condoglianze

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Giovedì 13 Ottobre 2022

Giancarla Mambrini ved. Betrò di anni 93

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Giancarla Mambrini ved. Betrò


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Sabato 01 Ottobre 2022

Giordano Franchi di anni 91

LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giordano Franchi


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Sabato 01 Ottobre 2022

Rino Tommasi di anni 89

CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Lotti” di Pontedera Rino Tommasi


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Domenica 18 Settembre 2022

Anna Conforti Ved Giusti di anni 88

VICARELLO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Anna Conforti Ved Giusti


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Mercoledì 20 Luglio 2022

Iginia Bona Landucci Ved. Sbrana di anni 91

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Iginia Bona Landucci Ved. Sbrana


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Mercoledì 20 Luglio 2022

Giustino Montagnani di anni 89

CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giustino Montagnani


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Lunedì 18 Luglio 2022

Nerino Squarcini di anni 88

CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Nerino Squarcini


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Sabato 02 Luglio 2022

Leonella Simoni Ved. Polidori di anni 94

CASCIANA ALTA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Lotti” di Pontedera Leonella Simoni Ved. Polidori


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Venerdì 24 Giugno 2022

Maila Zanatta in Rivelli di anni 68

CENAIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maila Zanatta in Rivelli


Onoranze funebri
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Venerdì 17 Giugno 2022

Bertelli Renzo di anni 86

BIENTINA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bertelli Renzo


Onoranze funebri
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Venerdì 03 Giugno 2022

Marzio Stradi di anni 71

CRESPINA LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Santa Chiara” di Pisa Marzio Stradi


Onoranze funebri
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Sabato 07 Maggio 2022

Franco Fontanelli di anni 76

LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Franco Fontanelli


Onoranze funebri
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Sabato 30 Aprile 2022

Asmara Maccanti in Ciurli di anni 86

LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Asmara Maccanti in Ciurli


Onoranze funebri
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Martedì 26 Aprile 2022

Bruno Balducci di anni 77

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Balducci


Onoranze funebri
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Giovedì 21 Aprile 2022

Franca Fontanelli Ved. Turchi di anni 77

SANTO PIETRO BELVEDERE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Franca Fontanelli Ved. Turchi


Onoranze funebri
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Domenica 17 Aprile 2022

Frido Campani di anni 92

VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Frido Campani


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Domenica 17 Aprile 2022

Loriano Daini di anni 73

VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Loriano Daini


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Venerdì 15 Aprile 2022

Marino Battini di anni 88

CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Marino Battini


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Mercoledì 13 Aprile 2022

Maria Gori di anni 87

SANTA LUCE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maria Gori


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Venerdì 08 Aprile 2022

Paolo Gradi di anni 76

CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Paolo Gradi


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Sabato 12 Febbraio 2022

Mira Cei Ved.Tamberi di anni 93

LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Mira Cei Ved.Tamberi


Onoranze funebri
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Venerdì 04 Febbraio 2022

Serafino Orso di anni 85

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Serafino Orso


Onoranze funebri
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Lunedì 31 Gennaio 2022

Giuseppe Stabile di anni 94

FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Stabile


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Giovedì 27 Gennaio 2022

Sergio Carli di anni 71

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Sergio Carli


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Giovedì 27 Gennaio 2022

Giancarlo Chiellini di anni 91

SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giancarlo Chiellini


Onoranze funebri
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Venerdì 17 Dicembre 2021

Faustina (Lina) in Pezza di anni 67

PARRANA SAN MARTINO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Faustina (Lina) in Pezza


Onoranze funebri
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Lunedì 29 Novembre 2021

Sergio Cenci di anni 75

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Sergio Cenci


Onoranze funebri
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Giovedì 18 Novembre 2021

Elio Di Renzo di anni 75

SANTA LUCE - E’ improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Elio Di Renzo


Onoranze funebri
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Mercoledì 17 Novembre 2021

Adua Cheli ved. Chiavacci di anni 85

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Adua Cheli ved. Chiavacci


Onoranze funebri
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Giovedì 11 Novembre 2021

Riccardo Mattei di anni 82

LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Riccardo Mattei


Onoranze funebri
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Sabato 06 Novembre 2021

Licia Belli Ved. Manetti di anni 92

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Licia Belli Ved. Manetti


Onoranze funebri
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Domenica 17 Ottobre 2021

Bruno Renato Mariotti di anni 79

SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Renato Mariotti


Onoranze funebri
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Lunedì 11 Ottobre 2021

Barnaba Agosta Ved. Filippi di anni 81

ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Barnaba Agosta Ved. Filippi


Onoranze funebri
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Sabato 11 Settembre 2021

Franca Barsacchi Ved. Biasci di anni 80

CENAIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari in Pisa Franca Barsacchi Ved. Biasci


Onoranze funebri
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Venerdì 20 Agosto 2021

Michelina Toto Ved. Todisco di anni 91

VALTRIANO - FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Michelina Toto Ved. Todisco


Onoranze funebri
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Giovedì 19 Agosto 2021

Vera Landi Ved. Tempesti di anni 89

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Vera Landi Ved. Tempesti


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Martedì 20 Luglio 2021

Iva Rocchi in Mangini di anni 74

SANTO PIETRO BELVEDERE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 74 anni Iva Rocchi in Mangini


Onoranze funebri
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Sabato 17 Luglio 2021

Cesare Casetti di anni 83

CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 83 anni Cesare Casetti


Onoranze funebri
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Venerdì 16 Luglio 2021

Remo Porciani di anni 76

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 76 anni Remo Porciani


Onoranze funebri
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Martedì 06 Luglio 2021

Foresto Bechini di anni 95

VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Foresto Bechini


Onoranze funebri
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Martedì 06 Luglio 2021

Alessio Amato (Atino) di anni 33

CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 33 anni Alessio Amato (Atino)


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Martedì 29 Giugno 2021

Mario Serrini (Contadino e Poeta) di anni 95

FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Mario Serrini (Contadino e Poeta)


Onoranze funebri
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Sabato 26 Giugno 2021

Romano Giovanni Petracco di anni 81

TREMOLETO (LORENZANA) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Romano Giovanni Petracco


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Sabato 12 Giugno 2021

Nemi Del Bravo Ved. Ceccarini di anni 95

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Nemi Del Bravo Ved. Ceccarini


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Lunedì 03 Maggio 2021

Marcello Cavasin di anni 72

PIEVE SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 72 anni Marcello Cavasin


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Mercoledì 21 Aprile 2021

Bruno Bacci di anni 77

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 77 anni Bruno Bacci


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Sabato 17 Aprile 2021

Giancarlo Cordoni di anni 88

VICARELLO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 88 anni Giancarlo Cordoni


Onoranze funebri
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Lunedì 29 Marzo 2021

Giuseppe Strati di anni 79

ACCIAIOLO (FAUGLIA) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Giuseppe Strati


Onoranze funebri
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Mercoledì 24 Marzo 2021

Giovanni Guzzarri di anni 98

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 98 anni Giovanni Guzzarri


Onoranze funebri
BIASCI Lorenzana Collesalvetti Casciana Terme

Domenica 21 Marzo 2021

Dina Rossi Ved. Pancanti di anni 91

ACCIAIOLO (FAUGLIA) - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 91 anni Dina Rossi Ved. Pancanti


Onoranze funebri
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Martedì 02 Marzo 2021

Mario Catarsi di anni 81

CROCINO - COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Mario Catarsi


Onoranze funebri
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Lunedì 01 Marzo 2021

Carlo Varrone di anni 84

PARRANA SAN MARTINO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Carlo Varrone


Onoranze funebri
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Giovedì 25 Febbraio 2021

Mauro Saverio Barsotti di anni 77

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 77 anni Mauro Saverio Barsotti


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Giovedì 11 Febbraio 2021

Dorina Baldasseroni Ved. Pizzi di anni 86

LUCIANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 86 anni Dorina Baldasseroni Ved. Pizzi


Onoranze funebri
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Giovedì 14 Gennaio 2021

Gianfranco Mira di anni 72

COLLESALVETTI LOCALITÀ (LE PANZANE) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 72 anni Gianfranco Mira


Onoranze funebri
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Mercoledì 13 Gennaio 2021

Fausto Serafin di anni 75

PIEVE SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 75 anni Fausto Serafin


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Sabato 09 Gennaio 2021

Vilia Daini ved.Bocci di anni 98

ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 98 anni Vilia Daini ved.Bocci


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Giovedì 17 Dicembre 2020

Vivetta Fagiolini Ved. Bertolucci di anni 89

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Vivetta Fagiolini Ved. Bertolucci


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Domenica 13 Dicembre 2020

Toscano Tinagli di anni 89

CASTELL’ANSELMO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Toscano Tinagli


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Sabato 12 Dicembre 2020

Professore Salvatore Carlozzo di anni 95

FAUGLIA - La famiglia annuncia la scomparsa del Professore Salvatore Carlozzo


Onoranze funebri
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Giovedì 03 Dicembre 2020

Aldo Dell’Ira di anni 87

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 87 anni Aldo Dell’Ira


Onoranze funebri
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Mercoledì 18 Novembre 2020

Antonino Stabile di anni 90

FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Antonino Stabile


Onoranze funebri
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Mercoledì 18 Novembre 2020

Franco Francalacci di anni 79

ORCIANO PISANO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Franco Francalacci


Onoranze funebri
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Venerdì 13 Novembre 2020

Nara Landi ved. Salvadori di anni 90

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Nara Landi ved. Salvadori


Onoranze funebri
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Mercoledì 11 Novembre 2020

Piero Del Bravo di anni 92

LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 92 anni Piero Del Bravo


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Martedì 10 Novembre 2020

Mario Paoletti di anni 73

NUGOLA - COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 73 anni Mario Paoletti


Onoranze funebri
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Domenica 08 Novembre 2020

Massimo Franchi di anni 59

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 59 anni Massimo Franchi


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Sabato 07 Novembre 2020

Generoso Schiavone di anni 80

LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 80 anni Generoso Schiavone


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Domenica 01 Novembre 2020

Lida Galli ved. Volpini di anni 91

NUGOLA - COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 91 anni Lida Galli ved. Volpini


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Giovedì 05 Novembre 2020

Mariana Fantozzi in Nanni di anni 84

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Mariana Fantozzi in Nanni


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Mercoledì 28 Ottobre 2020

Iolanda Biasci Ved. Cioni di anni 95

LIVORNO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Iolanda Biasci Ved. Cioni


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Mercoledì 21 Ottobre 2020

Giovanna Lazzeretti Ved. Iacopini di anni 82

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 82 anni Giovanna Lazzeretti Ved. Iacopini


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Domenica 18 Ottobre 2020

Simone Rossi di anni 27

FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 27 anni Simone Rossi


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Giovedì 15 Ottobre 2020

Elena Macchia (Loretta) Ved. Donati di anni 89

ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Elena Macchia (Loretta) Ved. Donati


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Giovedì 01 Ottobre 2020

Silvano Barni di anni 94

PIEVE DI SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 94 anni Silvano Barni


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Mercoledì 30 Settembre 2020

Stefano Bolognesi di anni 52

COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 52 anni Stefano Bolognesi


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Martedì 29 Settembre 2020

Maria Cristina Tampucci Ved. Danzini di anni 78

LIVORNO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 78 anni Maria Cristina Tampucci Ved. Danzini


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Giovedì 24 Settembre 2020

Eraldo Del Picchia di anni 81

CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Eraldo Del Picchia


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Martedì 22 Settembre 2020

Lina Martelli (Mara) Ved. Quaratesi di anni 89

GUASTICCE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Lina Martelli (Mara) Ved. Quaratesi


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Mercoledì 16 Settembre 2020

Nara Chiavacci Ved. Cioni di anni 86

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 86 anni Nara Chiavacci Ved. Cioni


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Mercoledì 16 Settembre 2020

Ernesto Giuntini di anni 81

CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Ernesto Giuntini


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Giovedì 10 Settembre 2020

Pietro Martino di anni 54

CASCIANA TERME LARI - Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 54 anni Pietro Martino


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Lunedì 31 Agosto 2020

Loriano Gasperini di anni 79

CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Loriano Gasperini


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Giovedì 18 Giugno 2020

Liviana Gori Ved. Amadori di anni 88

LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 88 anni Liviana Gori Ved. Amadori


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Martedì 02 Giugno 2020

Umberto Stefanelli di anni 76

LAVAIANO - Il giorno 2 giugno all’ospedale di “Cisanello”- Pisa è venuto a mancare ai suoi cari Umberto Stefanelli


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Venerdì 29 Maggio 2020

Franca Venturi Ved. Del Torto di anni 89

CASCINA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Franca Venturi Ved. Del Torto


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Mercoledì 27 Maggio 2020

Marino Fabbrizi di anni 75

CASTELL'ANSELMO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 75 anni Marino Fabbrizi


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Lunedì 25 Maggio 2020

Giuliana Pordon Ved. Burgalassi di anni 83

CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 83 anni Giuliana Pordon Ved. Burgalassi


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Sabato 21 Marzo 2020

Iolanda Mancini ved. Terreni di anni 90

CASCIANA TERME LARI - Munita dei conforti religiosi è tornata alla casa del Padre Iolanda Mancini ved. Terreni


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Giovedì 19 Marzo 2020

Tulia Messerini Ved.Cambi di anni

CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Tulia Messerini Ved.Cambi


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Martedì 03 Marzo 2020

Anna Maria Biondi di anni 82

CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 82 anni Anna Maria Biondi


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Giovedì 20 Febbraio 2020

Assisa Citi (Marisa) Ved. Diciotti di anni 87

CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 87 anni Assisa Citi (Marisa) Ved. Diciotti


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Mercoledì 19 Febbraio 2020

Maria Migliorelli Ved. Carpineti di anni 94

CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA (ROSIGNANO MARITTIMO) - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 94 anni Maria Migliorelli Ved. Carpineti


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Giovedì 30 Gennaio 2020

Adelina Scutti Ved. Giommetti di anni 84

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Adelina Scutti Ved. Giommetti


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Mercoledì 29 Gennaio 2020

Elisa Ferraro Ved. Salvini di anni 89

FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Elisa Ferraro Ved. Salvini


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Sabato 25 Gennaio 2020

Anna Salvini Ved. Vallini di anni 84

CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Anna Salvini Ved. Vallini


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Mercoledì 22 Gennaio 2020

Ernesto Rossi di anni 95

FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Ernesto Rossi


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Lunedì 20 Gennaio 2020

Rino Balluchi di anni 90

CRESPINA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Rino Balluchi


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Martedì 31 Dicembre 2019

Alessandro Gaglio di anni 52

NUGOLA (COLLESALVETTI) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 52 anni Alessandro Gaglio


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Sabato 21 Dicembre 2019

Delfina Tosi in Bucci di anni 96

COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 96 anni Delfina Tosi in Bucci


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