QUI Condoglianze

Giovedì 13 Ottobre 2022
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Giancarla Mambrini ved. Betrò
Sabato 01 Ottobre 2022
LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giordano Franchi
Sabato 01 Ottobre 2022
CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Lotti” di Pontedera Rino Tommasi
Domenica 18 Settembre 2022
VICARELLO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Anna Conforti Ved Giusti
Mercoledì 20 Luglio 2022
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Iginia Bona Landucci Ved. Sbrana
Mercoledì 20 Luglio 2022
CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giustino Montagnani
Lunedì 18 Luglio 2022
CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Nerino Squarcini
Sabato 02 Luglio 2022
CASCIANA ALTA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Lotti” di Pontedera Leonella Simoni Ved. Polidori
Venerdì 24 Giugno 2022
CENAIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maila Zanatta in Rivelli
Venerdì 17 Giugno 2022
BIENTINA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bertelli Renzo
Venerdì 03 Giugno 2022
CRESPINA LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale “Santa Chiara” di Pisa Marzio Stradi
Sabato 07 Maggio 2022
LORENZANA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Franco Fontanelli
Sabato 30 Aprile 2022
LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Asmara Maccanti in Ciurli
Martedì 26 Aprile 2022
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Balducci
Giovedì 21 Aprile 2022
SANTO PIETRO BELVEDERE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Franca Fontanelli Ved. Turchi
Domenica 17 Aprile 2022
VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Frido Campani
Domenica 17 Aprile 2022
VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Loriano Daini
Venerdì 15 Aprile 2022
CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Marino Battini
Mercoledì 13 Aprile 2022
SANTA LUCE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maria Gori
Venerdì 08 Aprile 2022
CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Paolo Gradi
Sabato 12 Febbraio 2022
LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Mira Cei Ved.Tamberi
Venerdì 04 Febbraio 2022
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Serafino Orso
Lunedì 31 Gennaio 2022
FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Stabile
Giovedì 27 Gennaio 2022
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Sergio Carli
Giovedì 27 Gennaio 2022
SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giancarlo Chiellini
Venerdì 17 Dicembre 2021
PARRANA SAN MARTINO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Faustina (Lina) in Pezza
Lunedì 29 Novembre 2021
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Sergio Cenci
Giovedì 18 Novembre 2021
SANTA LUCE - E’ improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Elio Di Renzo
Mercoledì 17 Novembre 2021
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Adua Cheli ved. Chiavacci
Giovedì 11 Novembre 2021
LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Riccardo Mattei
Sabato 06 Novembre 2021
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Licia Belli Ved. Manetti
Domenica 17 Ottobre 2021
SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Renato Mariotti
Lunedì 11 Ottobre 2021
ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Barnaba Agosta Ved. Filippi
Sabato 11 Settembre 2021
CENAIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari in Pisa Franca Barsacchi Ved. Biasci
Venerdì 20 Agosto 2021
VALTRIANO - FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Michelina Toto Ved. Todisco
Giovedì 19 Agosto 2021
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Vera Landi Ved. Tempesti
Martedì 20 Luglio 2021
SANTO PIETRO BELVEDERE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 74 anni Iva Rocchi in Mangini
Sabato 17 Luglio 2021
CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 83 anni Cesare Casetti
Venerdì 16 Luglio 2021
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 76 anni Remo Porciani
Martedì 06 Luglio 2021
VALTRIANO FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Foresto Bechini
Martedì 06 Luglio 2021
CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 33 anni Alessio Amato (Atino)
Martedì 29 Giugno 2021
FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Mario Serrini (Contadino e Poeta)
Sabato 26 Giugno 2021
TREMOLETO (LORENZANA) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Romano Giovanni Petracco
Sabato 12 Giugno 2021
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Nemi Del Bravo Ved. Ceccarini
Lunedì 03 Maggio 2021
PIEVE SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 72 anni Marcello Cavasin
Mercoledì 21 Aprile 2021
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 77 anni Bruno Bacci
Sabato 17 Aprile 2021
VICARELLO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 88 anni Giancarlo Cordoni
Lunedì 29 Marzo 2021
ACCIAIOLO (FAUGLIA) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Giuseppe Strati
Mercoledì 24 Marzo 2021
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 98 anni Giovanni Guzzarri
Domenica 21 Marzo 2021
ACCIAIOLO (FAUGLIA) - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 91 anni Dina Rossi Ved. Pancanti
Martedì 02 Marzo 2021
CROCINO - COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Mario Catarsi
Lunedì 01 Marzo 2021
PARRANA SAN MARTINO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Carlo Varrone
Giovedì 25 Febbraio 2021
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 77 anni Mauro Saverio Barsotti
Giovedì 11 Febbraio 2021
LUCIANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 86 anni Dorina Baldasseroni Ved. Pizzi
Giovedì 14 Gennaio 2021
COLLESALVETTI LOCALITÀ (LE PANZANE) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 72 anni Gianfranco Mira
Mercoledì 13 Gennaio 2021
PIEVE SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 75 anni Fausto Serafin
Sabato 09 Gennaio 2021
ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 98 anni Vilia Daini ved.Bocci
Giovedì 17 Dicembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Vivetta Fagiolini Ved. Bertolucci
Domenica 13 Dicembre 2020
CASTELL’ANSELMO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Toscano Tinagli
Sabato 12 Dicembre 2020
FAUGLIA - La famiglia annuncia la scomparsa del Professore Salvatore Carlozzo
Giovedì 03 Dicembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 87 anni Aldo Dell’Ira
Mercoledì 18 Novembre 2020
FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Antonino Stabile
Mercoledì 18 Novembre 2020
ORCIANO PISANO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Franco Francalacci
Venerdì 13 Novembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Nara Landi ved. Salvadori
Mercoledì 11 Novembre 2020
LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 92 anni Piero Del Bravo
Martedì 10 Novembre 2020
NUGOLA - COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 73 anni Mario Paoletti
Domenica 08 Novembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 59 anni Massimo Franchi
Sabato 07 Novembre 2020
LIVORNO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 80 anni Generoso Schiavone
Domenica 01 Novembre 2020
NUGOLA - COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 91 anni Lida Galli ved. Volpini
Giovedì 05 Novembre 2020
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Mariana Fantozzi in Nanni
Mercoledì 28 Ottobre 2020
LIVORNO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Iolanda Biasci Ved. Cioni
Mercoledì 21 Ottobre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 82 anni Giovanna Lazzeretti Ved. Iacopini
Domenica 18 Ottobre 2020
FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 27 anni Simone Rossi
Giovedì 15 Ottobre 2020
ORCIANO PISANO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Elena Macchia (Loretta) Ved. Donati
Giovedì 01 Ottobre 2020
PIEVE DI SANTA LUCE - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 94 anni Silvano Barni
Mercoledì 30 Settembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 52 anni Stefano Bolognesi
Martedì 29 Settembre 2020
LIVORNO - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 78 anni Maria Cristina Tampucci Ved. Danzini
Giovedì 24 Settembre 2020
CASCIANA TERME - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Eraldo Del Picchia
Martedì 22 Settembre 2020
GUASTICCE - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Lina Martelli (Mara) Ved. Quaratesi
Mercoledì 16 Settembre 2020
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 86 anni Nara Chiavacci Ved. Cioni
Mercoledì 16 Settembre 2020
CAPANNOLI - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 81 anni Ernesto Giuntini
Giovedì 10 Settembre 2020
CASCIANA TERME LARI - Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 54 anni Pietro Martino
Lunedì 31 Agosto 2020
CENAIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 79 anni Loriano Gasperini
Giovedì 18 Giugno 2020
LORENZANA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 88 anni Liviana Gori Ved. Amadori
Martedì 02 Giugno 2020
LAVAIANO - Il giorno 2 giugno all’ospedale di “Cisanello”- Pisa è venuto a mancare ai suoi cari Umberto Stefanelli
Venerdì 29 Maggio 2020
CASCINA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Franca Venturi Ved. Del Torto
Mercoledì 27 Maggio 2020
CASTELL'ANSELMO - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 75 anni Marino Fabbrizi
Lunedì 25 Maggio 2020
CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 83 anni Giuliana Pordon Ved. Burgalassi
Sabato 21 Marzo 2020
CASCIANA TERME LARI - Munita dei conforti religiosi è tornata alla casa del Padre Iolanda Mancini ved. Terreni
Giovedì 19 Marzo 2020
CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari Tulia Messerini Ved.Cambi
Martedì 03 Marzo 2020
CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 82 anni Anna Maria Biondi
Giovedì 20 Febbraio 2020
CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 87 anni Assisa Citi (Marisa) Ved. Diciotti
Mercoledì 19 Febbraio 2020
CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA (ROSIGNANO MARITTIMO) - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 94 anni Maria Migliorelli Ved. Carpineti
Giovedì 30 Gennaio 2020
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Adelina Scutti Ved. Giommetti
Mercoledì 29 Gennaio 2020
FAUGLIA - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 89 anni Elisa Ferraro Ved. Salvini
Sabato 25 Gennaio 2020
CASCIANA TERME LARI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 84 anni Anna Salvini Ved. Vallini
Mercoledì 22 Gennaio 2020
FAUGLIA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 95 anni Ernesto Rossi
Lunedì 20 Gennaio 2020
CRESPINA - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 90 anni Rino Balluchi
Martedì 31 Dicembre 2019
NUGOLA (COLLESALVETTI) - E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 52 anni Alessandro Gaglio
Sabato 21 Dicembre 2019
COLLESALVETTI - E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di 96 anni Delfina Tosi in Bucci
Qui Blog di Marco Celati