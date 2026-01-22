Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 22 Gennaio 2026
Infrastrutture, le richieste di Livorno civica Lions, serata dedicata alla natura del tempo Sorpreso a rubare una bici elettrica Potenziamento ferroviario del porto nuovo

Attualità

Attualità Giovedì 22 Gennaio 2026 ore 06:30

Lions, serata dedicata alla natura del tempo

Lions, serata dedicata alla natura del tempo

LIVORNO. Scienza, cultura e condivisione alla prima conviviale del nuovo anno del Lions Club Livorno Host

Attualità Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 18:00

Il punto sulla sanità a Livorno

Il punto sulla sanità a Livorno

LIVORNO. L'assessora regionale Monni parla di integrazione col territorio e del progetto del nuovo ospedale

Attualità Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 16:01

Potenziamento ferroviario del porto nuovo

Potenziamento ferroviario del porto nuovo

LIVORNO. L'opera costa 3,1 milioni di euro. La prima fase dei lavori si dovrà concludere entro il 30 Giugno

Attualità Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 06:30

At e Cral a fianco di Airc per la ricerca

At e Cral a fianco di Airc per la ricerca

LIVORNO. Sabato 24 Gennaio doppio appuntamento in piazza Grande e piazza Cavour con le arance della salute

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 16:30

Lupi vicino alle abitazioni,

Lupi vicino alle abitazioni, "rotto equilibrio"

TOSCANA. Fedagripesca: "Quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza"

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 16:00

Via Cambini, Comitato Modì dal Prefetto

Via Cambini, Comitato Modì dal Prefetto

LIVORNO. Il Comitato Modì che rappresenta i cittadini del centro città spiega quanto emerso dall'incontro e le misure possibili da attuare in via Cambini

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 15:51

Torpedone, podcast per raccontare il territorio

Torpedone, podcast per raccontare il territorio

LIVORNO. Da oggi su Youtube e Spotify Autolinee Toscana presenta il podcast video che racconta la Toscana. Prima tappa Livorno con Livornogramm

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 15:35

Via San Marco chiusa per due ore

Via San Marco chiusa per due ore

LIVORNO. La chiusura sarà effettuata in occasione della commemorazione della nascita del Partito Comunista

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 13:11

Taglio erba e lavori lungo le strade provinciali

Taglio erba e lavori lungo le strade provinciali

PROVINCIA DI LIVORNO. Nei tratti interessati è in vigore il restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico alternato e limitazione della velocità

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 12:00

Tirocini formativi al Museo, il bando

Tirocini formativi al Museo, il bando

LIVORNO. due opportunità per giovani laureati. Entro il 16 Febbraio le domande di ammissione

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 16:02

Lavori in corso, modifiche alla viabilità

Lavori in corso, modifiche alla viabilità

PROVINCIA DI LIVORNO. La Provincia di Livorno ha diffuso un avviso che riguarda alcune strade nei Comuni di Livorno, Cecina, Castagneto Carducci e Piombino

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 14:27

Esercitazione di soccorso in Darsena

Esercitazione di soccorso in Darsena

LIVORNO. L'iniziativa, coordinata dall'AdSP e dalla Struttura Commissariale, ha testato la prontezza operativa del porto in caso di infortunio Video

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 12:00

Maltempo, forti venti di Grecale

Maltempo, forti venti di Grecale

PROVINCE DI LIVORNO E PISA. La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo su alcune zone della Toscana

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 11:38

Monti Livornesi, si potenzia la segnaletica

Monti Livornesi, si potenzia la segnaletica

COLLESALVETTI. Risorse dalla Regione grazie alla convenzione tra i Comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Livorno e l’Unione delle Colline Metallifere Foto

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 11:30

Assemblea sindacale Asa, i servizi sospesi

Assemblea sindacale Asa, i servizi sospesi

PROVINCE DI LIVORNO E PISA. Ecco gli orari di sospensione dei servizi e le zone interessate

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 10:10

San Sebastiano, celebrazioni a Montenero

San Sebastiano, celebrazioni a Montenero

LIVORNO. San Sebastiano è considersto patrono delle Polizie Locali. Saranno presenti rappresentanti da tutta la provincia

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 09:07

Legge di bilancio e impatto sui Comuni

Legge di bilancio e impatto sui Comuni

LIVORNO. Anci Toscana organizza un incontro a Livorno sugli effetti della manovra sui bilanci comunali

Attualità Domenica 18 Gennaio 2026 ore 17:00

Pioggia e neve a bassa quota

Pioggia e neve a bassa quota

ARCIPELAGO TOSCANO. Nelle prossime ore saranno possibili piogge su Elba e Arcipelago toscano

Attualità Domenica 18 Gennaio 2026 ore 07:00

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

LIVORNO. Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato

Attualità Sabato 17 Gennaio 2026 ore 18:00

Chiellini nello spot per rilanciare Livorno

Chiellini nello spot per rilanciare Livorno

LIVORNO. Il dirigente sportivo ed ex calciatore promuove la città di Livorno. Turismo in forte crescita dal 2019.

Attualità Sabato 17 Gennaio 2026 ore 09:15

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

PROVINCIA DI LIVORNO. Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 18:30

Il punto sui lavori all'

Il punto sui lavori all'"Hub Fanghi-Forsu”

LIVORNO. 20 milioni di euro per l'impianto in corso di realizzazione che sarà un modello innovativo di economia circolare

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 17:00

Inchiesta sui porti, Report di Rai 3 a Livorno

Inchiesta sui porti, Report di Rai 3 a Livorno

LIVORNO. Intervistato anche il sindaco Luca Salvetti. Il punto della situazione degli ultimi sei anni su i fumi nel porto

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 15:33

Lavori in via del Mare, cambia la viabilità

Lavori in via del Mare, cambia la viabilità

LIVORNO. È stato disposto il senso unico alternato per lavori sull’illuminazione pubblica. Ecco quando

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 14:06

Pista ciclo-pedonale, al via il rifacimento

Pista ciclo-pedonale, al via il rifacimento

COLLESALVETTI. I lavori riguardano il collegamento tra Vicarello e Collesalvetti e saranno divisi in due lotti

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 07:30

Mensa scolastica, il giudizio dei bambini

Mensa scolastica, il giudizio dei bambini

LIVORNO. Ecco cosa è emerso dagli oltre tremila questionari compilati sui totem. I primi piatti sono i più apprezzati

Attualità Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 07:00

Cisternino Pian di Rota, lavori iniziati

Cisternino Pian di Rota, lavori iniziati

LIVORNO. La messa in sicurezza della copertura dell’edificio prevede la sostituzione di una trave di legno fortemente ammalorata

Attualità Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 18:00

Disabilità, bandi per progetti di autonomia

Disabilità, bandi per progetti di autonomia

PROVINCE DI LIVORNO E PISA. Pubblicate le manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi destinati a persone con disabilità

Attualità Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 12:00

Le feste livornesi sbarcano in Sardegna

Le feste livornesi sbarcano in Sardegna

PROVINCIA DI LIVORNO. Organizzatori di feste tradizionali italiane e francesi a confronto per concludere un percorso durato 2 anni

Attualità Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 10:00

Eros e Bimba in cerca di famiglia

Eros e Bimba in cerca di famiglia

LIVORNO. Cresciuti insieme, cercano una famiglia che li accolga entrambi. L'appello dal Canile di Livorno

Attualità Mercoledì 14 Gennaio 2026 ore 12:33

"Livorno merita titolo di capitale del mare"

LIVORNO. Il governatore della Toscana Eugenio Giani appoggia la candidatura del Comune di Livorno

Attualità Martedì 13 Gennaio 2026 ore 17:00

Tre milioni di euro per proteggere le coste

Tre milioni di euro per proteggere le coste

TOSCANA. Lo ha stabilito la Giunta regionale attraverso una delibera. L'assessore regionale Barontini: ‘Con i Comuni per tutelare il litorale’

Attualità Martedì 13 Gennaio 2026 ore 12:59

Darsena Europa,

Darsena Europa, "vigilare su impatto ambientale"

LIVORNO. Legambiente Toscana chiede inoltre di "puntare sulla transizione energetica del porto” di Livorno

Attualità Martedì 13 Gennaio 2026 ore 12:00

La mobilità sostenibile torna in classe

La mobilità sostenibile torna in classe

LIVORNO. Ecco "E-Mobility@School”, il progetto didattico di Ewiva per gli studenti delle scuole secondarie Foto

Attualità Martedì 13 Gennaio 2026 ore 10:10

Via Serristori, parte la riqualificazione

Via Serristori, parte la riqualificazione

LIVORNO. Sarà la porta di accesso da via Cairoli alle aree mercatali rinnovate. Ecco i lavori previsti e le modifiche alla viabilità

Attualità Lunedì 12 Gennaio 2026 ore 15:30

Oculistica, Vito Giudice nuovo direttore

Oculistica, Vito Giudice nuovo direttore

PROVINCIA DI LIVORNO. Il dottor Giudice è stato nominato Giudice nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica Livorno, Cecina, Piombino ed Elba

Attualità Lunedì 12 Gennaio 2026 ore 07:00

Sicurezza, due incontri dedicati alle truffe

Sicurezza, due incontri dedicati alle truffe

LIVORNO. Le iniziative sono organizzate da Spi-Cgil e Silp-Cgil in collaborazione con il Comune di Livorno

Attualità Domenica 11 Gennaio 2026 ore 18:30

Prevenzione melanoma, al via le prenotazioni

Prevenzione melanoma, al via le prenotazioni

LIVORNO. Il progetto della Fondazione Ant con screening gratuiti torna a Livorno. Ecco le informazioni

Attualità Domenica 11 Gennaio 2026 ore 07:00

Centodue candeline per Ofelia Mugno

Centodue candeline per Ofelia Mugno

LIVORNO. Originaria del Cilento si è poi trasferita a Livorno dove abitava già la figlia. Ad Ofelia gli auguri del sindaco a nome della città

Attualità Domenica 11 Gennaio 2026 ore 07:00

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

LIVORNO. Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato

Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 17:00

Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio

Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio

PROVINCE DI LIVORNO E PISA. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo codice giallo. Rischio ghiaccio per le zone interne

Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 09:15

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

PROVINCIA DI LIVORNO. Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 07:00

Porto, lavori per ampliare l'ingresso

Porto, lavori per ampliare l'ingresso

LIVORNO. Aggiudicati e consegnati i lavori per 16 milioni di euro per una maggiore sicurezza e accessibilità

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 18:50

Vento forte su Livorno ed Elba, difficoltà anche in porto

Vento forte su Livorno ed Elba, difficoltà anche in porto

LIVORNO ED ELBA. Le raffiche fino a 50 nodi hanno rallentato il traffico portuale, con alcuni traghetti cancellati, e reso impossibile l'apertura di un mercato

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 15:20

Mareggiate, prorogata l'allerta arancione

Mareggiate, prorogata l'allerta arancione

PROVINCIA DI LIVORNO. Difficoltà nei collegamenti marittimi a Livorno, Capraia ed Elba. A Gorgona onde alte 4,5 metri

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 15:13

Lavori Asa, cambia la viabilità

Lavori Asa, cambia la viabilità

LIVORNO. L'avviso diffuso dal Comune di Livorno riguarda il tratto della rotatoria fra via dei Pensieri e viale Italia

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 12:35

Carabinieri Parco, Ciccarelli nuovo comandante

Carabinieri Parco, Ciccarelli nuovo comandante

PORTOFERRAIO. Il benvenuto da parte del Commissario straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Matteo Arcenni

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 11:16

Donazioni di sangue degli alunni

Donazioni di sangue degli alunni

LIVORNO. L'iniziativa degli studenti dell'Iti è nata per ricordare il professor Sartor, docente di informatica scomparso lo scorso anno

Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 07:26

Cipolli nominati Giusti tra le Nazioni

Cipolli nominati Giusti tra le Nazioni

PISA. A Livorno l’onorificenza alla famiglia di Casciavola che salvò ebrei livornesi durante la guerra, mettendo a rischio la propria vita

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 18:15

Alluvioni, iter e tempi dei 99 milioni

Alluvioni, iter e tempi dei 99 milioni

TOSCANA. Il presidente Giani in qualità di Commissario straordinario ha convocato i Comuni colpiti dagli eventi meteo per fare il punto sugli interventi

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 17:15

Livorno in corsa per Capitale italiana del mare

Livorno in corsa per Capitale italiana del mare

LIVORNO. La città si candida al riconoscimento. Le dichiarazioni del sindaco Salvetti

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 17:00

Onde alte fino 5 metri, allerta vento e mareggiate

Onde alte fino 5 metri, allerta vento e mareggiate

PROVINCIA DI LIVORNO. Codice arancio per l'allerta mareggiate. Ecco le previsioni meteo e le disposizioni della Protezione civile regionale

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 14:57

Guasto alla fogna in viale Italia

Guasto alla fogna in viale Italia

LIVORNO . Il termine dei lavori dovrebbe avvenire il 15 Gennaio. L'avviso di Asa

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 11:23

Freddo, “Ottima arma contro i parassiti

Freddo, “Ottima arma contro i parassiti"

PROVINCIA DI LIVORNO. Fedagripesca Toscana: “Ghiaccio e neve, se arrivano nei tempi giusti, sono alleati naturali delle produzioni. A fare danni sono le gelate tardive”

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 07:00

Centouno candeline per Anna Rita Kronn

Centouno candeline per Anna Rita Kronn

LIVORNO. Nata a Castellammare di Stabia si è trasferita da giovanissima a Livorno. A lei gli auguri del sindaco a nome della città

Attualità Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 06:30

Lavori in due centri per l'infanzia

Lavori in due centri per l'infanzia

LIVORNO. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria nei centri infanzia comunali “Mondolfi” e “Aquilone”

Attualità Mercoledì 07 Gennaio 2026 ore 20:23

Otello unisce i teatri di Pisa, Livorno e Lucca

Otello unisce i teatri di Pisa, Livorno e Lucca

PISA. Siglata una nuova intesa tra Verdi, Giglio e Goldoni: coproduzioni liriche dal 2027, si parte da Verdi e si guarda a Puccini e Mascagni

Attualità Mercoledì 07 Gennaio 2026 ore 17:06

L'assessore regionale Boni a Livorno

L'assessore regionale Boni a Livorno

LIVORNO. Focus sulla Darsena Europa e il futuro delle infrastrutture della città

Attualità Mercoledì 07 Gennaio 2026 ore 15:30

Temperature in calo, prosegue l'allerta ghiaccio

Temperature in calo, prosegue l'allerta ghiaccio

PROVINCE DI LIVORNO E PISA. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta di codice giallo.

Attualità Mercoledì 07 Gennaio 2026 ore 10:53

Porto di Livorno, +10% di navi container

Porto di Livorno, +10% di navi container

LIVORNO. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti pubblica alcuni dati e spiega che il porto potrà crescere ancora di più con la Darsena Europa completata

