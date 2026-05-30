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Attualità Martedì 17 Marzo 2026 ore 11:00

Fondi a sostegno delle piccole imprese

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Foto di archivio

Oltre 1 milione di euro per le imprese del settore artigianato, commercio, turismo e servizi: aperto il nuovo bando del GAL Far Maremma



PROVINCIA DI LIVORNO E GROSSETO — Un’opportunità concreta per sostenere l'economia locale, contrastare lo spopolamento e rivitalizzare l’economia delle aree rurali della provincia di Grosseto e dell’Arcipelago Toscano. 

Il Gal Far Maremma annuncia l'apertura ufficiale del bando relativo all'Intervento SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali", parte della programmazione Leader 2023-2027.


"Con questo bando da oltre un milione di euro, il Gal Far Maremma lancia un segnale forte e concreto a favore del tessuto produttivo delle nostre aree rurali," dichiara Marcello Giuntini, Presidente del Gal Far Maremma.

"Le micro e piccole imprese dell'artigianato, del commercio e del turismo sono l'ossatura della nostra economia locale. Sostenere i loro investimenti per l'innovazione e la riqualificazione, garantendo un contributo a fondo perduto del 65%, significa dare loro gli strumenti per essere più competitive. Il nostro obiettivo prioritario è contrastare lo spopolamento, stimolando la creazione di nuova occupazione e offrendo prospettive solide, con un'attenzione particolare alle attività nei piccoli centri rurali, all'imprenditoria giovanile e femminile. Invito tutti gli operatori a cogliere questa importante opportunità e a partecipare agli incontri informativi sul territorio."


La misura si rivolge in modo specifico ai settori cardine dell'economia locale extra agricola: negozi e attività commerciali, attività artigianali, strutture ricettive, attività turistiche e di servizi che operano sul territorio.


Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1.080.000 euro, offrendo condizioni particolarmente vantaggiose per chi vuole investire e innovare:
- Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili.

- Importo del sostegno: da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 65.000 euro per ogni singola domanda.

Chi può partecipare

Possono accedere ai fondi le microimprese e le piccole imprese non agricole già regolarmente costituite e attive. È fondamentale che le aziende:
- Non esercitino attività agricola.

- Realizzino gli investimenti in un'unità locale situata nei Comuni di competenza del GAL F.A.R. Maremma, che comprendono i Comuni della Provincia di Grosseto (con la sola esclusione dei Comuni di Grosseto e Follonica) e l'intero Arcipelago Toscano.

Quali spese sono finanziabili?
Il bando copre un'ampia gamma di interventi volti allo sviluppo e all’innovazione aziendale, tra cui:
Lavori e opere edili di riqualificazione dei locali, acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi; investimenti immateriali essenziali per la transizione digitale, come l'acquisto di software, la creazione di siti web e l'acquisizione di servizi specifici.


C'è tempo fino alla primavera inoltrata per la presentazione dei progetti: le domande di sostegno dovranno essere presentate entro le ore 13.00 dell'11 maggio 2026. 

La procedura è interamente digitalizzata e deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Artea.


Il calendario degli incontri sul territorio.


Per supportare concretamente i potenziali beneficiari e chiarire ogni aspetto tecnico del bando, il GAL F.A.R. Maremma ha organizzato un calendario di incontri informativi che prenderà il via proprio domani. 

Ecco il calendario completo:
- 18 marzo, ore 15:00: Massa Marittima, presso l'Unione dei Comuni Colline Metallifere (P.zza Dante Alighieri 4).

- 20 marzo, ore 15:00: Arcidosso, presso l'Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Loc. Colonia 1).

- 23 marzo, ore 11:00: Portoferraio, presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Loc. Enfola 16).

- 30 marzo, ore 15:00: Pitigliano, presso l'Unione dei Comuni Colline del Fiora (via Ugolini 83).

- 9 aprile, ore 15:00: Scarlino, presso Grosseto Sviluppo (Largo A. Meucci, La Botte).

- 16 aprile, ore 15:00: Grosseto, presso Grosseto Sviluppo (via Giordania 227).

Per maggiori informazioni e supporto:
Segreteria GAL F.A.R. Maremma
Tel. 0564/405252
Email: info@farmaremma.it
Testo integrale del bando e documentazione: www.farmaremma.it/bando/

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