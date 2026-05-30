Fondi a sostegno delle piccole imprese

Oltre 1 milione di euro per le imprese del settore artigianato, commercio, turismo e servizi: aperto il nuovo bando del GAL Far Maremma

PROVINCIA DI LIVORNO E GROSSETO — Un’opportunità concreta per sostenere l'economia locale, contrastare lo spopolamento e rivitalizzare l’economia delle aree rurali della provincia di Grosseto e dell’Arcipelago Toscano.

Il Gal Far Maremma annuncia l'apertura ufficiale del bando relativo all'Intervento SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali", parte della programmazione Leader 2023-2027.



"Con questo bando da oltre un milione di euro, il Gal Far Maremma lancia un segnale forte e concreto a favore del tessuto produttivo delle nostre aree rurali," dichiara Marcello Giuntini, Presidente del Gal Far Maremma.

"Le micro e piccole imprese dell'artigianato, del commercio e del turismo sono l'ossatura della nostra economia locale. Sostenere i loro investimenti per l'innovazione e la riqualificazione, garantendo un contributo a fondo perduto del 65%, significa dare loro gli strumenti per essere più competitive. Il nostro obiettivo prioritario è contrastare lo spopolamento, stimolando la creazione di nuova occupazione e offrendo prospettive solide, con un'attenzione particolare alle attività nei piccoli centri rurali, all'imprenditoria giovanile e femminile. Invito tutti gli operatori a cogliere questa importante opportunità e a partecipare agli incontri informativi sul territorio."



La misura si rivolge in modo specifico ai settori cardine dell'economia locale extra agricola: negozi e attività commerciali, attività artigianali, strutture ricettive, attività turistiche e di servizi che operano sul territorio.



Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1.080.000 euro, offrendo condizioni particolarmente vantaggiose per chi vuole investire e innovare:

- Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili.

- Importo del sostegno: da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 65.000 euro per ogni singola domanda.

Chi può partecipare

Possono accedere ai fondi le microimprese e le piccole imprese non agricole già regolarmente costituite e attive. È fondamentale che le aziende:

- Non esercitino attività agricola.

- Realizzino gli investimenti in un'unità locale situata nei Comuni di competenza del GAL F.A.R. Maremma, che comprendono i Comuni della Provincia di Grosseto (con la sola esclusione dei Comuni di Grosseto e Follonica) e l'intero Arcipelago Toscano.

Quali spese sono finanziabili?

Il bando copre un'ampia gamma di interventi volti allo sviluppo e all’innovazione aziendale, tra cui:

Lavori e opere edili di riqualificazione dei locali, acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi; investimenti immateriali essenziali per la transizione digitale, come l'acquisto di software, la creazione di siti web e l'acquisizione di servizi specifici.



C'è tempo fino alla primavera inoltrata per la presentazione dei progetti: le domande di sostegno dovranno essere presentate entro le ore 13.00 dell'11 maggio 2026.

La procedura è interamente digitalizzata e deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Artea.



Il calendario degli incontri sul territorio.



Per supportare concretamente i potenziali beneficiari e chiarire ogni aspetto tecnico del bando, il GAL F.A.R. Maremma ha organizzato un calendario di incontri informativi che prenderà il via proprio domani.

Ecco il calendario completo:

- 18 marzo, ore 15:00: Massa Marittima, presso l'Unione dei Comuni Colline Metallifere (P.zza Dante Alighieri 4).

- 20 marzo, ore 15:00: Arcidosso, presso l'Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Loc. Colonia 1).

- 23 marzo, ore 11:00: Portoferraio, presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Loc. Enfola 16).

- 30 marzo, ore 15:00: Pitigliano, presso l'Unione dei Comuni Colline del Fiora (via Ugolini 83).

- 9 aprile, ore 15:00: Scarlino, presso Grosseto Sviluppo (Largo A. Meucci, La Botte).

- 16 aprile, ore 15:00: Grosseto, presso Grosseto Sviluppo (via Giordania 227).

Per maggiori informazioni e supporto:

Segreteria GAL F.A.R. Maremma

Tel. 0564/405252

Email: info@farmaremma.it

Testo integrale del bando e documentazione: www.farmaremma.it/bando/