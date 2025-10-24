Difesa del suolo, 1,7 milioni nel Livornese

La giunta regionale toscana ha finanziato interventi di messa in sicurezza a Campiglia Marittima, Campo nell'Elba e Castagneto Carducci

PROVINCIA DI LIVORNO — In arrivo quasi 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. A deliberarlo la Giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (Dods), che destina a Comuni, Province e Consorzi di bonifica per le annualità 2025-26-27 un totale di 17.913.919 euro per la progettazione, la realizzazione o il completamento di numerose opere per la difesa del suolo distribuite su tutto il territorio regionale.

In particolare per la provincia di Livorno sono state inserite nel Dods tre opere per un investimento complessivo di quasi 1.648.000 milioni euro di euro.

Questi gli interventi previsti: nel Comune di Campiglia Marittima, lavori di rinforzo all’argine destro del fiume Cornia nel tratto compreso tra la sez.300 e la sez 330, in prossimità degli interventi di somma urgenza realizzati della Regione Toscana; finanziamento regionale di 1.200.000 euro; opera per la quale la Regione di avvarrà del Consorzio di bonifica 5.



Nel Comune di Campo nell’Elba, i lavori di completamento del muro di sponda in destra idraulica del fosso degli Alzi fino al ponte sull’intersezione via Pietri/via Fattori a Marina di Campo; finanziamento regionale di 415.000 euro.



Nel Comune di Castagneto Carducci, messa in sicurezza idraulica del bacino del Fosso di Bolgheri e del Fosso ai Molini – progetto PFTE; finanziamento regionale di 32.988 euro.



“La difesa del suolo è senza dubbio una priorità per il Governo regionale, lo è stata nei cinque anni appena trascorsi e lo sarà nella nuova legislatura – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Il contrasto ai cambiamenti climatici è una partita che si gioca su più fronti: dobbiamo certo ridurre le emissioni, ma anche rendere il territorio più resiliente e pronto ad accogliere eventi di portate decisamente maggiori rispetto a quanto eravamo abituati a vivere in passato. Con questo atto forniamo a Comuni, Province e Consorzi i fondi per portare avanti le opere principali di cui ciascun territorio ha bisogno per fronteggiare questa nuova criticità”.



“Proprio perché la crisi climatica porta eventi meteo sempre più estremi e imprevedibili – ha aggiunto l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni - provoca fenomeni come frane, alluvioni e dissesto idrogeologico che mettono sotto pressione il nostro territorio generando disagi ma anche vere e proprie situazioni di pericolo per i cittadini. Per questo, mentre da una parte mettiamo in atto strategie di transizione ecologica, dall’altra è indispensabile rendere i territori più resilienti. E in questa logica che si inseriscono gli interventi che oggi finanziamo: opere concrete per la riduzione del rischio, che confermano e dimostrano con i fatti l’impegno della Regione Toscana al fianco dei Comuni e degli enti territoriali per la difesa del suolo e la tutela delle nostre comunità”.