Traghetto Moby in avaria in mezzo alle onde

Protagonista della disavventura il traghetto Bastia che collega la Sardegna con la Corsica. Oggi il traghetto ha ripreso a navigare

SANTA TERESA DI GALLURA — Nella giornata di ieri il traghetto Bastia di Moby, dopo circa 10 minuti dalla partenza del porto di Santa Teresa di Gallura in Sardegna e dirett8 8n Corsica ha registrato un'avaria rimanendo in balia delle onde (vedi il video postato sui social in fondo all'articolo).

La compagnia Moby in una nota ha spiegato che "la nave Moby Bastia è venuta in contatto con dei residui subacquei di reti da pesca incautamente abbandonati in mare.Questi residui hanno bloccato il passo dell’elica della nave e, appena il comandante si è reso conto della situazione, ha immediatamente riportato la nave in porto con una manovra perfetta, assicurando la totale sicurezza ai passeggeri a bordo. In serata tutti i passeggeri sono stati ospitati dalla Compagnia armatrice che ha fornito a tutti vitto e alloggio e li ha riprotetti stamattina sulla prima corsa in partenza da Santa Teresa di Gallura in direzione di Bonifacio alle 11, dopo che i sommozzatori e i tecnici del Rina intervenuti hanno verificato l’accaduto e provveduto a liberare la nave dai cavi incagliati, dando il via libera immediato alla ripresa della navigazione".

"Moby, - prosegue la nota - da sempre sensibile e in prima linea per il rispetto dell’ambiente e del mare, priorità assoluta della Compagnia, stigmatizza il sempre più frequente abbandono di reti, cavi, plastica e oggetti vari in mare".

Da questa mattina la nave ha quindi ripreso i collegamenti con la Corsica.