Fabio e la sua cecina a "I Soliti Ignoti"

Concorrenti della puntata il veneto Luca Ward ed il pisano Paolo Conticini che ha subito individuato il pizzaiolo di Livorno

LIVORNO — L'indizio era "Fa la torta di ceci" e Paolo Conticini, da pisano doc ha capito subito che Fabio era un livornese doc che fa la cecina ma anche, come ha ribadito Amadeus, il famoso "5e5" così come vene chiamato a Livorno il panino con la torta di ceci.

Fabio, 35 anni, è stato il primo ignoto presentato in trasmissione ed ha portato in dote 3.000 euro al montepremi de "I soliti ignoti - il ritorno" che come ogni sera va in beneficienza.

Luca Ward e Paolo Conticini sono poi riusciti a vincere 19.500 perchè sono riusciti ad individuare il parente misterioso, il fratello della concorrente numero otto.