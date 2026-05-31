I 10 pilastri della longevità, il fitness anti-aging e la capsula per restare giovani: «La solitudine fa invecchiare»
Cronaca Sabato 22 Luglio 2017 ore 14:30
Malore fatale sugli scogli del Boccale
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia via mare che via terra, ma purtroppo anche le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili
LIVORNO — Un uomo di 67 anni residente a Livorno ha perso la vita questa mattina dopo un malore accusato sugli scogli del Boccale.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia via mare che via terra, ma purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.
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