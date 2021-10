Tiziana vince alla 'Ghigliottina'

Risposta dopo risposta Tiziana da Livorno si è fatta largo fino a scalare tutti gradini della ghigliottina e a portarsi a casa il montepremi

LIVORNO — Un'avvincente serata all' Eredità ha visto come protagonista la Toscana. Mamma di un bimbo, Simone, di un anno, Tiziana è di Caserta ma vive a Livorno città di cui si è innamorata perché 'poetica'. Dopo una prima fase di risposte giuste, a mandarla al primo duello, è stata la campionessa Eleonora ma Tiziana ne è uscita vincitrice così come dal triplo duello, la sfida dei tre concorrenti finali.

Accompagnata dal tifo del suo compagno Emilio e della mamma da casa, Tiziana è arrivata così alla fase 'Ghigliottina' del gioco, con un gruzzolo di 120.000 che purtroppo ha visto ridursi a 30.000 ma che per fortuna e bravura mista a un pizzico di intuito, ha saputo portarsi a casa. Sarà felice sua nonna, Pina, (che sembra fatto apposta si chiami proprio così!) perché è stato proprio grazie al pensiero per lei che Tiziana ha avuto l'intuizione vincente.

Il game show di Rai Uno è condotto da Flavio Insinna e va in onda tutti i giorni su Rai1 in fascia preserale. 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l'imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le "parole indizio" per vincere come Tiziana.