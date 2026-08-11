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Attualità Lunedì 10 Agosto 2026 ore 18:45
E' Aldo Iacomelli il nuovo presidente di Retiambiente
Fumata bianca per la società che gestisce il ciclo dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa. Eletti il successore di Fortini e il Cda
VALDERA — Fumata bianca per Retiambiente dove l'assemblea dei soci, riunitasi stamani, lunedì 10 Agosto, ha nominato il presidente che traghetterà la società pubblica partecipata da oltre 100 Comuni e una decina di Sol (società operative locali come Geofor, tanto per fare un esempio) che gestisce il ciclo dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa nei prossimi anni.
È Aldo Iacomelli, ingegnere, 60 anni, amministratore unico di Aamps, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Livorno e già stato in passato Temporary Manager in Retiambiente, a prendere il posto di Daniele Fortini che pochi giorni ha rimesso l'incarico e a far da guida al percorso futuro dell'azienda.
Nel Cda sono stati confermati poi i membri Ida Di Crosta (che assumerà anche il ruolo di vicepresidente), Sandra Munno, Maurizio Gatti. New-entry, Gianluca Brizzi.
L'ingegner Aldo Iacomelli, tra i nomi più in auge nelle ultime settimane, succede all'ex presidente Daniele Fortini, che ha incassato l'affetto e il ringraziamento dell'assemblea dei soci per avere portato la società ad essere il sesto player nazionale tra le aziende che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Presente all'assemblea l'83,06% del capitale sociale. Il neo presidente Aldo Iacomelli e il Cda hanno ottenuto voti a favore pari al 95% del capitale presente, con un solo comune astenuto e uno contrario.
L'iter di rinnovo del Cda e del presidente si è svolto dunque nei termini stabiliti dalla normativa, a un soffio dal 12 Agosto, data ultima per evitare lo spettro del commissariamento. Ai nuovi membri del direttivo spetterà così dare concretezza al piano industriale già approvato.
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