E' Aldo Iacomelli il nuovo presidente di Retiambiente

Fumata bianca per la società che gestisce il ciclo dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa. Eletti il successore di Fortini e il Cda

VALDERA — Fumata bianca per Retiambiente dove l'assemblea dei soci, riunitasi stamani, lunedì 10 Agosto, ha nominato il presidente che traghetterà la società pubblica partecipata da oltre 100 Comuni e una decina di Sol (società operative locali come Geofor, tanto per fare un esempio) che gestisce il ciclo dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa nei prossimi anni.

È Aldo Iacomelli, ingegnere, 60 anni, amministratore unico di Aamps, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Livorno e già stato in passato Temporary Manager in Retiambiente, a prendere il posto di Daniele Fortini che pochi giorni ha rimesso l'incarico e a far da guida al percorso futuro dell'azienda.

Nel Cda sono stati confermati poi i membri Ida Di Crosta (che assumerà anche il ruolo di vicepresidente), Sandra Munno, Maurizio Gatti. New-entry, Gianluca Brizzi.

L'ingegner Aldo Iacomelli, tra i nomi più in auge nelle ultime settimane, succede all'ex presidente Daniele Fortini, che ha incassato l'affetto e il ringraziamento dell'assemblea dei soci per avere portato la società ad essere il sesto player nazionale tra le aziende che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Presente all'assemblea l'83,06% del capitale sociale. Il neo presidente Aldo Iacomelli e il Cda hanno ottenuto voti a favore pari al 95% del capitale presente, con un solo comune astenuto e uno contrario.

L'iter di rinnovo del Cda e del presidente si è svolto dunque nei termini stabiliti dalla normativa, a un soffio dal 12 Agosto, data ultima per evitare lo spettro del commissariamento. Ai nuovi membri del direttivo spetterà così dare concretezza al piano industriale già approvato.