A chiederlo sono Legacoop e Fedeagripesca Confcooperative accogliendo favorevolmente l'avvio delle procedure per compensare i danni delle gelate

FIRENZE — Il Dipartimento Agroalimentare e Pesca di Legacoop Toscana e Fedeagripesca Confcooperative Toscana esprimono apprezzamento per l’avvio da parte della Regione Toscana della procedura per compensare i danni subiti dagli agricoltori a causa delle gelate di questi giorni (leggi qui l'articolo collegato), auspicando che gli indennizzi siano rapidi e adeguati.

Al tempo stesso, però, le due associazioni di categoria ritengono sia opportuno un tavolo di confronto tra Regione, agricoltori, esperti del clima e assicuratori per individuare nuovi modelli a tutela degli agricoltori.

Secondo i rappresentanti di Legacoop Toscana e Confcooperative Toscana infatti occorre anche pensare a nuovi modelli in grado di tutelare gli agricoltori in fatto di sostegni economici e coperture assicurative ritenute ad oggi insufficienti. Dal tavolo di confronto, inoltre, l'aspettativa di parlare con esperti in materia per avviare interventi diretti volti a sostenere il futuro di quell’agricoltura toscana che, di fronte ai cambiamenti climatici, subisce sempre più di frequente gravissimi danni.