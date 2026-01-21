Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:21 METEO:LIVORNO11°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 21 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Sinergia per innovazione e sostenibilità Perini-Salvetti, appello di Fratelli d'Italia Magna, "vigileremo sull'occupazione" Offese da Perini, Salvetti annuncia querela
corriere tv
E con un vichingo dentro una vasca a rotelle «Fotosintesi» vi saluta
E con un vichingo dentro una vasca a rotelle «Fotosintesi» vi saluta

Lavoro Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 09:21

Sinergia per innovazione e sostenibilità

Condividi

Il Polo Tecnologico Magona e Confindustria Toscana Centro e Costa hanno firmato una convenzione per rafforzare il settore



CECINA — Il Consorzio Polo Tecnologico Magona e Confindustria Toscana Centro e Costa hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a rafforzare il trasferimento di competenze e servizi ad alto contenuto tecnologico a beneficio delle imprese del territorio.

La firma è avvenuta alla presenza di: Luciano Dell’Omo, presidente del Consorzio Polo Tecnologico Magona, Piero Neri, presidente della Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa, Nicolas Dugenetay, presidente della sezione Chimica di Confindustria Toscana Centro e Costa ed Eugenio Fiore, dirigente dell’associazione.

“La sottoscrizione di questa convenzione è un passo concreto per mettere a sistema competenze e strumenti che possono fare la differenza nei percorsi di innovazione delle nostre aziende. – ha dichiarato il presidente Piero Neri – Vogliamo accompagnare le imprese nella doppia transizione digitale ed ecologica, facilitando l’accesso a know-how specializzati, laboratori, servizi avanzati e opportunità di collaborazione. È un’alleanza che rafforza la competitività del territorio e crea le condizioni per generare nuova progettualità, soprattutto nell’ambito della sostenibilità e della sicurezza, attrarre investimenti e trattenere talenti in Toscana”. 

“Con il coinvolgimento di Confindustria Servizi Centro e Costa srl, società di servizi di Confindustria Toscana Centro e Costa, – ha inoltre aggiunto Eugenio Fiore – verranno definiti i successivi accordi e convenzioni operative riservate alle nostre aziende associate, relative alla fornitura dei servizi on demand di principale interesse”.

L’accordo mira a promuovere le competenze e le attività del Consorzio, attraverso uno scambio di conoscenze ed esperienze con le aziende di Confindustria, favorendo l’avvio di iniziative innovative. In particolare, il Polo Tecnologico Magona metterà a disposizione competenze e servizi in ambiti strategici quali ingegneria chimica e di processo, progettazione impiantistica e dei sistemi di controllo, modellazione e simulazione, analisi chimico-fisiche avanzate e life cycle assessment, oltre a consulenza, ricerca e sviluppo, certificazioni, prototipazione, testing e attività di text & data analysis.

“Sono onorato per questo importante accordo raggiunto con Confindustria Toscana Centro e Costa – ha commentato il presidente Dell’Omo – perché sancisce la comune volontà di lavorare per dare agli imprenditori toscani, e di conseguenza al territorio, strumenti che ne favoriscano la competitività in un mondo sempre più veloce nei cambiamenti. Questa convenzione contribuirà inoltre a dare ai giovani più chances di restare in Toscana, per continuare ad arricchire il nostro territorio con soluzioni innovative e sostenibili”.

“Questo primo traguardo è il risultato di un lavoro condiviso con Dell’Omo, guidato dalla convinzione che le imprese debbano poter contare sulle competenze del Polo e dell’Università. L’innovazione tecnologica - ha aggiunto Nicolas Dugenetay - soprattutto quando orientata alla sostenibilità ambientale, è un fattore chiave di crescita: rafforza la competitività delle aziende e genera benefici concreti per tutto il territorio”.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il gruppo in città per un torneo di scacchi ha accusato dei malori dopo aver mangiato del pesce
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Sinergia per innovazione e sostenibilità

Politica

Perini-Salvetti, appello di Fratelli d'Italia

Lavoro

Magna, "vigileremo sull'occupazione"

Politica

Offese da Perini, Salvetti annuncia querela