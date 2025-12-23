Bando traghetti, partecipa solo Toremar

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18 Dicembre ed era slittato per il ricorso al Tar di Blu Navy

ARCIPELAGO TOSCANO — Il 18 Dicembre scorso è scaduto il bando per l'affidamento del servizio di continuità territoriale marittima nelle isole dell'Arcipelago Toscano, Capraia, Elba e Giglio.

A quanto si apprende dal giornale Il Tirreno solo la compagnia di navigazione Toremar, che fa capo al gruppo Onorato Armatori e che attualmente sta effettuando il servizio, avrebbe partecipato al bando.

Dopo la pubblicazione del bando che doveva chiudersi ad Ottobre scorso, Blu Navy aveva fatto ricorso al Tar contro la Regione Toscana per aver pubblicato un unico lotto per tutte le linee di collegamento. E in quell'occasione la Regione aveva prorogato il bando e affidato il servizio per tutto il 2026 a Toremar.

In seguito il Tar aveva avallato il bando della Regione Toscana a lotto unico.

Ora si attende che siano effettuate tutte le verifiche per l'affidamento del servizio per 12 anni per un valore complessivo di 192milioni di euro.