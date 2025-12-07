Cipriani in pensione, il grazie dal Parco

L’Ente saluta e ringrazia il Comandante Cipriani che ha terminato il servizio attivo presso il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano

ARCIPELAGO TOSCANO — Sabato 6 dicembre il Tenente Colonnello Stefano Cipriani, Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Nato a Firenze il 6 dicembre 1965, dopo il diploma di Liceo Scientifico, si è laureato con 110/110 e Lode in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria di Firenze. Arruolatosi nel ruolo Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato nel giugno 1994, dopo il corso Ufficiali è stato assegnato al Coordinamento Provinciale C.F.S. di Savona dove ha svolto servizio per sei anni.

Nell’anno 2000 è stato trasferito al Coordinamento Provinciale C.F.S. di Lucca dove ha svolto l’incarico di Responsabile del Nucleo Investigativo Ambientale. Con l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri ha assunto il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Pistoia e di Prato. Nell’ottobre 2020 è stato trasferito a Portoferraio per assumere il comando del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano fino alla data odierna.



Nel suo percorso ha sviluppato esperienze lavorative diversificate, dal terremoto di San Giuliano di Puglia a quello dell’Aquila, dai controlli agroalimentari a grandi aziende olearie e vitivinicole, alla lotta agli incendi boschivi e alle violazioni paesaggistiche. Innumerevoli le attività di polizia giudiziaria nel settore dei rifiuti e dell’edilizia.



“Con oggi termino il mio percorso lavorativo al servizio del Corpo Forestale prima e dell’Arma Forestale poi. Mi sento in dovere di rivolgere un sincero ringraziamento a chi mi ha accordato fiducia e stima, sentimenti che ho cercato di ricambiare con profondo impegno e sincera lealtà istituzionale”, ha dichiarato sabato scorso il Comandante Cipriani.



“Un grazie di cuore va a tutta la gente dell’Elba e delle altre isole dell’Arcipelago Toscano per l’attenzione e la stima che hanno rivolto ai Carabinieri Forestali e al loro lavoro. In ultimo, ma non meno importante, il mio ringraziamento va a tutti i miei militari, al Dr. Giampiero Sammuri, al dr. Maurizio Burlando e a tutto il personale del Parco Nazionale. Abbiamo cercato di essere un unicum a difesa della natura, della legalità e dei delicati equilibri che ci sono in questa area protetta”.

Il Comandante Cipriani ha concluso formulando “un sincero in bocca al lupo a Matteo Arcenni, neo Commissario Straordinario del Parco Nazionale, con cui mi dispiace non aver potuto collaborare a lungo”.



Pur avendolo conosciuto da poco tempo Matteo Arcenni ha speso parole di grande apprezzamento.

“Desidero rivolgere al Tenente Colonnello Cipriani il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Reparto Carabinieri Parco. Anche se per poco, ho avuto modo di apprezzare il suo impegno rigoroso e la sua costante disponibilità, sapendo che tali qualità hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per la tutela dell’Arcipelago Toscano. A nome dell’Ente Parco – conclude Arcenni – esprimo il mio più sincero riconoscimento per il valore umano e professionale con cui ha servito questo territorio.”



Anche il Direttore del Parco Nazionale Maurizio Burlando ha voluto esprimere al Tenente Colonnello Cipriani il personale ringraziamento per l’elevato livello di competenza e dedizione con cui ha guidato il Reparto Carabinieri Parco.

“Il Comandante ha interpretato il suo ruolo con passione, equilibrio e grande concretezza contribuendo in modo determinante alla gestione di tutela dell’area naturale protetta. Il rapporto di reciproca fiducia costruito nel tempo, e quindi una reale e leale collaborazione, ha consentito di affrontare in piena sintonia e sinergia anche criticità di particolare rilevanza. A Cipriani – ha concluso il Direttore Burlando – va il mio sentito apprezzamento e l’augurio più cordiale per il futuro.”