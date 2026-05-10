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Spettacoli Martedì 10 Marzo 2026 ore 18:50

Delitti del BarLume in cerca di comparse

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Durante le riprese tv

La produzione cerca persone fra Elba, Follonica e Piombino. Ecco come candidarsi per la serie tv di Sky



PROVINCIA DI LIVORNO E GROSSETO — Produzione al lavoro per girare la 14esima edizione de I delitti del BarLume, serie tv a tinte gialle, ispiarata ai romanzi di Marco Malvaldi, coprodotta da Sky Original e Palomar, con la regia di Roan Johnson in onda su Sky, Now tv e Tv8.

Al centro di ogni episodio la piccola cittadina toscana di Pineta, alias Marciana Marina. Ma sono previste scene girate anche a Piombino e Follonica e in altre zone dell'Elba.

L'inizio delle riprese in zona Piombino - Follonica è previsto da inzio Aprile. Riprese previste all'isola d'Elba dai primi di Maggio.


Chi desidera candidarsi deve inviare due, tre foto recenti e ben visibili (primo piano e figura intera preferibilmente su sfondo neutro), lasciare un contatto telefonico e specificare la residenza e l'eventuale appoggio (zona Piombino o Elba) all'email elbacomparse@gmail.com.

È necessario specificare se ci si propone come figurazione o come fugurazione parlante. 

La produzione per questa nuova edizione cerca le seguenti figure: 

- uomini e donne in età compresa tra i 18 e i 75 anni in qualità di comparse;

- attori amatoriali di origine veneta e toscana, meglio se in età compresa tra i 30 e i 60 anni, per figurazioni speciali;
- una bambina in età compresa tra i 4 e i 5 anni, con capelli chiari (castano chiari o biondi) per una figurazione speciale con battuta, per una giornata di riprese prevista all'Elba.


Il lavoro è regolarmente retribuito e l'impegno per le comparse sarà per una o più giornate a seconda della disponibilità. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni deve comunque rinnovare la propria candidatura inviando una mail con tutte le informazioni necessarie. La produzione ricorda inoltre che non sono previsti rimborsi spese viaggio e pernottamento per chi viene da fuori Elba, Piombino, Follonica.

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