Sistema Musei dell'Arcipelago a Tourisma

Sarà presentato il primo volume sui musei delle isole toscane e sui laboratori didattici per le scuole

ARCIPELAGO TOSCANO — Il Comune di Rio, ente capofila del Sistema Museale dell’ Arcipelago Toscano S.M.AR.T (www.museiarcipelago.it), annuncia la partecipazione del Sistema alla fiera Tourisma 2026, il Salone Internazionale del Turismo nei Centri Storici, in programma a Firenze, Palazzo dei Congressi, dal 27 Febbraio al 1 Marzo 2026.

Una presenza che conferma l’impegno del Sistema nel promuovere il ricco patrimonio culturale, storico e naturalistico delle isole toscane anche nei grandi contesti nazionali del turismo e della cultura, come si legge in una nota.

Il momento centrale della partecipazione di S.M.AR.T. a Tourisma sarà la presentazione ufficiale della prima pubblicazione scientifica e divulgativa dedicata ai musei, alle aree archeologiche e al patrimonio naturalistico delle isole toscane: il volume "Musei dell’Arcipelago Toscano. Un mare di cultura, storia e natura", realizzato nel 2024 grazie al sostegno della Regione Toscana e pubblicato da Persephone Edizioni.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 Febbraio 2026, Sala 4, ore 14–15.

Il volume, curato da Valentina Anselmi e Giacomo Alberto Vieri con i contributi dell’ Intero Comitato Tecnico-Scientifico del Sistema e moltissimi altri studiosi, è il primo strumento editoriale che racconta in maniera organica l’universo museale dell’arcipelago toscano: dalle fortezze medicee ai siti preistorici, dai parchi mineralogici ai musei d’arte contemporanea, dai fondali del mare alle comunità di patrimonio che animano le sette isole.

Alla presentazione interverranno:

Saluti istituzionali

Marco Corsini, Sindaco di Rio (ente capofila del Sistema)

Matteo Arcenni, Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Mattia Guerrini, Presidente del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano

Interventi

Valentina Anselmi, già Direttrice scientifica del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano

Giacomo Alberto Vieri, già Responsabile della comunicazione del Sistema Museale dell’ Arcipelago Toscano

Lorella Alderighi, Funzionaria archeologa SABAP Pisa e Livorno

Franco Cambi, Università di Siena

Alessandro Pastorelli, Architetto

Giacomo Luperini, Museo del Mare di Capoliveri

Erica Romano, Open Air Museum Italo Bolano.