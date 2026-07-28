Milano, così la coppia di ladri ruba il trolley alla turista seduta a un tavolino in Stazione Centrale
Politica Lunedì 27 Luglio 2026 ore 17:25
Arcenni incontra Giani a Firenze
Focus sul futuro delle isole toscane nell'incontro fra il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il.governatore della Regione
FIRENZE — Si è svolto oggi a Firenze un incontro fra il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Matteo Arcenni, e il.presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
Lo si apprende da un post pubblicato su Facebook dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
"Abbiamo discusso di un tema fondamentale: lo sviluppo del nostro territorio. - ha dichiarato Arcenni - Il futuro della nostra Regione passa attraverso un serio progetto generale agricolo e ambientale".
"Noi, come Comune di Terricciola e come Parco Nazionale Arcipelago Toscano, siamo pronti a fare la nostra parte! Insieme, possiamo costruire un futuro migliore, valorizzando le risorse locali e promuovendo una gestione sostenibile del nostro ambiente".
È infatti stata approvata dalla giunta regionale la proposta di legge “Agricoltura e sviluppo rurale in Toscana”..il documento è ststo proposto dal presidente e dell’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras.
Un intervento organico, composto da 54 articoli e riguardante undici leggi regionali, che passerà ora all’esame del Consiglio regionale.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI