Arcenni incontra Giani a Firenze

Focus sul futuro delle isole toscane nell'incontro fra il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il.governatore della Regione

FIRENZE — Si è svolto oggi a Firenze un incontro fra il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Matteo Arcenni, e il.presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Lo si apprende da un post pubblicato su Facebook dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

"Abbiamo discusso di un tema fondamentale: lo sviluppo del nostro territorio. - ha dichiarato Arcenni - Il futuro della nostra Regione passa attraverso un serio progetto generale agricolo e ambientale".

"Noi, come Comune di Terricciola e come Parco Nazionale Arcipelago Toscano, siamo pronti a fare la nostra parte! Insieme, possiamo costruire un futuro migliore, valorizzando le risorse locali e promuovendo una gestione sostenibile del nostro ambiente".

È infatti stata approvata dalla giunta regionale la proposta di legge “Agricoltura e sviluppo rurale in Toscana”..il documento è ststo proposto dal presidente e dell’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras.

Un intervento organico, composto da 54 articoli e riguardante undici leggi regionali, che passerà ora all’esame del Consiglio regionale.