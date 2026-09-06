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Cronaca Lunedì 01 Giugno 2026 ore 18:30

Trauma cranico dopo il tuffo in mare

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Foto di repertorio

Un uomo di 62 anni è stato soccorso sull'Isola di Capraia e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa



ISOLA DI CAPRAIA — Soccorsi attivati sull'Isola di Capraia, nel primo pomeriggio di oggi, 1 Giugno verso le 14, per un uomo di 62 anni che si è ferito dopo un tuffo in mare.

L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza della Svs presente sull'isola.

Il 62enne ha riportato un trauma cranico e cervicale ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa.

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