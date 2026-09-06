Cronaca Lunedì 01 Giugno 2026 ore 18:30
Trauma cranico dopo il tuffo in mare
Un uomo di 62 anni è stato soccorso sull'Isola di Capraia e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa
ISOLA DI CAPRAIA — Soccorsi attivati sull'Isola di Capraia, nel primo pomeriggio di oggi, 1 Giugno verso le 14, per un uomo di 62 anni che si è ferito dopo un tuffo in mare.
L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza della Svs presente sull'isola.
Il 62enne ha riportato un trauma cranico e cervicale ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI