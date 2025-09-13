Landi, "portare voce dei territori in Regione"

Marco Landi, consigliere regionale di Fdi e candidato: "Sanità, lavoro, trasporti: priorità che meritano attenzione e soluzioni, all'insegna della concretezza e non dell'ideologia".

PORTOFERRAIO — “La corsa continua, questa volta per vincere. Grazie alla fiducia che mi avete concesso cinque anni fa ho avuto l’onore di rappresentare la provincia di Livorno in Consiglio regionale, portando in una Firenze troppo lontana la nostra voce. O per meglio dire, le voci: perché ognuno dei nostri meravigliosi territori ne ha una propria. Che merita di essere ascoltata”.

Lo ha dichiaro oggi il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi, annunciando l’ufficializzazione della sua candidatura nel collegio di Livorno.

“Cinque anni in cui ho profuso il massimo impegno presentando una mole consistente di atti di indirizzo e interrogazioni, per ‘marcare a uomo’ la Giunta regionale e suggerire soluzioni nell’interesse supremo delle nostre comunità. Oggi chiedo nuovamente la vostra fiducia per portare a compimento quella che il nostro candidato alla presidenza Alessandro Tomasi chiama la Rivoluzione del fare. Un cambiamento profondo all’insegna della concretezza e non delle ideologie, della capacità di governare e non del promettere, della vicinanza e non del presenzialismo", ha proseguito il consigliere.



"Il 12 e il 13 Ottobre abbiamo l’opportunità di cambiare davvero, a Livorno e in Toscana. La coglieremo se tutti e ognuno di noi farà la sua parte, andando a votare e, se lo vorrete, una croce sul quadratino accanto al mio nome. A Fratelli d'Italia, alla sua comunità politica, ai suoi militanti, ai suoi dirigenti va il mio ringraziamento per la fiducia che mi hanno accordato. Fiducia che da oggi, a liste presentate, chiedo anche a voi. Sanità, economia, lavoro, trasporti, sicurezza del territorio: sono temi che nella nostra provincia necessiterebbero di maggiore attenzione. Temi su cui la Regione, pur avendo moltissimi poteri, poco ha fatto. È il momento di passare dalle promesse ai fatti, dagli annunci agli interventi.Per continuare ad esserci", ha concluso Landi.



La campagna elettorale di Marco Landi è partita ufficialmente oggi, sabato 13 settembre alle ore 18 a Portoferraio (Terme di San Giovanni, presso Ciccillo's bar), alla presenza del sindaco Tiziano Nocentini, del primo cittadino di Piombino Francesco Ferrari e del professor Enrico Castellacci.