Temporali forti in arrivo, scatta l'allerta

La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per rischio frane e allagamenti. Ecco le previsioni

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Un'ampia saccatura atlantica, in lento spostamento verso est ostacolata dall'azione di blocco esercitata dall'alta pressione sull'Europa orientale, determina un lungo flusso di aria molto umida che da Gibilterra si dirige verso le coste tirreniche dove si susseguiranno varie linee di instabilità che interesseranno anche la Toscana.

Domani, mercoledì, transiterà il sistema frontale vero e proprio con rinnovate condizioni di instabilità soprattutto sul centro nord Italia e con miglioramento dalla mattina di giovedì.

Per questo motivo la Protezione civile regionale ha esteso l'allerta gialla per rischio temporali forti, frane e allagamenti, già in corso in alcune zone, al resto della Toscana, costa ed isole comprese, da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 Maggio.

Nel corso del pomeriggio di oggi, sono attese precipitazioni in graduale attenuazione sul nord ovest con precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente forti, più frequenti e diffuse sul resto del nord, centro e parte del sud. Dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, martedì, cumulati medi fino a 10-20 mm su parte del nord e centro sud,inferiori su Lunigiana e Garfagnana; massimi fino a 60-80 mm sul resto del nord e parte del centro, fino a 30 sull'estremo nord ovest e al sud (cumulati orari fino a 30-40 mm nei temporali più intensi).

Dalla tarda serata e nella notte è prevista una nuova intensificazione dei fenomeni sul nord ovest e zone costiere, per poi trasferirsi al resto della regione tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Miglioramento in serata con residui fenomeni tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Sia oggi che domani, mercoledì, ancora condizioni di instabilità con possibili temporali anche di forte intensità più probabili sulle zone centro settentrionali. Al momento resta incerta l'esatta collocazione dei fenomeni temporaleschi.