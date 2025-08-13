Era stato sbeffeggiato da Salvini sui social, il No Ponte risponde con un video: «Le è stato dato troppo potere, ora mi augurano la morte»
Attualità mercoledì 13 agosto 2025 ore 17:10
Covid, in 7 giorni 3 nuovi casi
Ecco i dati relativi alla provincia di Livorno in base al monitoraggio settimanale diffuso dalla Regione Toscana
PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 3 nuovi casi positivi al Covid-19.
Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.228 contagi e 967 decessi.
In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 32 nuovi casi positivi e 3 decessi.
