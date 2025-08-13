Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:00 METEO:LIVORNO23°35°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
mercoledì 13 agosto 2025
Tutti i titoli:
Covid, in 7 giorni 3 nuovi casi Trancia il braccialetto elettronico ed evade Il cane Milla in cerca di adozione Turista muore travolta da un pullman, grave il marito
corriere tv
Era stato sbeffeggiato da Salvini sui social, il No Ponte risponde con un video: «Le è stato dato troppo potere, ora mi augurano la morte»
Era stato sbeffeggiato da Salvini sui social, il No Ponte risponde con un video: «Le è stato dato troppo potere, ora mi augurano la morte»

Attualità mercoledì 13 agosto 2025 ore 17:10

Covid, in 7 giorni 3 nuovi casi

Condividi

Ecco i dati relativi alla provincia di Livorno in base al monitoraggio settimanale diffuso dalla Regione Toscana



PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 3 nuovi casi positivi al Covid-19.


Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.228 contagi e 967 decessi.


In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 32 nuovi casi positivi e 3 decessi.


Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il giovane avrebbe agito attraverso la truffa del finto carabiniere e proprio dai carabinieri è stato bloccato con l'aiuto della vittima
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Covid, in 7 giorni 3 nuovi casi

Cronaca

Trancia il braccialetto elettronico ed evade

Attualità

Il cane Milla in cerca di adozione

Cronaca

Turista muore travolta da un pullman, grave il marito