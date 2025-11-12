Educazione sessuale a scuola, Valditara: «Falsità sui femminicidi, vergogna». E scoppia la protesta in Aula
Attualità mercoledì 12 novembre 2025 ore 14:20
Covid, nel Livornese 5 nuovi casi in 7 giorni
È questo il dato relativo alla provincia di Livorno in base al monitoraggio settimanale diffuso dalla Regione Toscana
PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19.
Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.338 contagi e 970 decessi.
In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 66 nuovi casi positivi e nessuna vittima.
