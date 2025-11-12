Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:20 METEO:LIVORNO10°20°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
mercoledì 12 novembre 2025
Tutti i titoli:
Covid, nel Livornese 5 nuovi casi in 7 giorni Risonanza magnetica, cosa cambia e per chi Autoparco il Faldo, tavolo in Prefettura Diop, "porterò la mia generazione in ogni scelta"
corriere tv
Educazione sessuale a scuola, Valditara: «Falsità sui femminicidi, vergogna». E scoppia la protesta in Aula
Educazione sessuale a scuola, Valditara: «Falsità sui femminicidi, vergogna». E scoppia la protesta in Aula

Attualità mercoledì 12 novembre 2025 ore 14:20

Covid, nel Livornese 5 nuovi casi in 7 giorni

Condividi
Foto di archivio

È questo il dato relativo alla provincia di Livorno in base al monitoraggio settimanale diffuso dalla Regione Toscana



PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registratinuovi casi positivi al Covid-19.

Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.338 contagi e 970 decessi.

In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 66 nuovi casi positivi e nessuna vittima.


Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La nuova assessora e vicepresidente regionale, di origine livornese, ha affidato ai social le sue emozioni e dichiarazioni e la gratitudine per Livorno
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Covid, nel Livornese 5 nuovi casi in 7 giorni

Attualità

Risonanza magnetica, cosa cambia e per chi

Lavoro

Autoparco il Faldo, tavolo in Prefettura

Politica

Diop, "porterò la mia generazione in ogni scelta"