Covid, nel Livornese in 7 giorni 18 casi

È questo il bilancio dei contagi in tutta la provincia di Livorno che emerge dal monitoraggio settimanale della Regione Toscana

PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 18 nuovi casi positivi al Covid-19.



Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.271 contagi e 967 decessi.



In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 142 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.



Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.