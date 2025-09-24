Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 24 settembre 2025
Tenerini, "propaganda Giani non cura i cittadini" Migrazioni, Salvetti al Parlamento Europeo Severn, "accanto alla grande mobilitazione" Covid, nel Livornese in 7 giorni 18 casi
Attualità mercoledì 24 settembre 2025 ore 13:47

Covid, nel Livornese in 7 giorni 18 casi

Foto di archivio

È questo il bilancio dei contagi in tutta la provincia di Livorno che emerge dal monitoraggio settimanale della Regione Toscana



PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 18 nuovi casi positivi al Covid-19.


Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.271 contagi e 967 decessi.


In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 142 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.


Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.

