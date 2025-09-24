Attualità mercoledì 24 settembre 2025 ore 13:47
Covid, nel Livornese in 7 giorni 18 casi
È questo il bilancio dei contagi in tutta la provincia di Livorno che emerge dal monitoraggio settimanale della Regione Toscana
PROVINCIA DI LIVORNO — Negli ultimi 7 giorni in provincia di Livorno sono stati registrati 18 nuovi casi positivi al Covid-19.
Da inizio epidemia in tutta la provincia ci sono stati 154.271 contagi e 967 decessi.
In Toscana nell'ultima settimana ci sono stati 142 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi.
