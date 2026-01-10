Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:30 METEO:LIVORNO11°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Sabato 10 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Maltempo, ancora allerta mareggiate Due aggressioni al Pronto soccorso ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare Porto, lavori per ampliare l'ingresso
corriere tv
Scontri per Como-Bologna prima della partita: interviene la polizia per dividere i tifosi
Scontri per Como-Bologna prima della partita: interviene la polizia per dividere i tifosi

Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 15:30

Maltempo, ancora allerta mareggiate

Condividi

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo codice giallo. Rischio ghiaccio per le zone interne



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio.

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi alle 10 di domenica 11 gennaio dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’appennino aretino, senese ed amiatino.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
L'avviso diffuso dal Comune di Livorno riguarda il tratto della rotatoria fra via dei Pensieri e viale Italia
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Maltempo, ancora allerta mareggiate

Cronaca

Due aggressioni al Pronto soccorso

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Attualità

Porto, lavori per ampliare l'ingresso