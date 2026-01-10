Attualità Sabato 10 Gennaio 2026 ore 15:30
Maltempo, ancora allerta mareggiate
La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo codice giallo. Rischio ghiaccio per le zone interne
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio.
Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.
La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi alle 10 di domenica 11 gennaio dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’appennino aretino, senese ed amiatino.
