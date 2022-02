Sigarette elettroniche fuori norma, maxisanzione

Sequestro di merce da 6mila euro e sanzione da 100mila euro sono l'esito di un controllo del Nas di Livorno in una rivendita specializzata

GROSSETO — È di due persone segnalate all'autorità amministrativa, sequestro cautelare di articoli non a norma per 6mila euro di valore e sanzioni per 100mila euro il risultato del controllo effettuato dal nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Livorno in una rivendita specializzata in sigarette elettroniche a Grosseto.

Il negozio oltre ai dispositivi vende anche le varie essenze e soluzioni da consumare. Ebbene: a tutela della salute la normativa prevede varie indicazioni, così come per le sigarette tradizionali, su informazioni delle possibili conseguenze sulla salute.

Alcuni articoli in vendita nell'esercizio, però, erano privi delle indicazioni obbligatorie per legge. In altri, invece, le indicazioni c'erano ma non in italiano. Dunque è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa di due persone a cui fanno capo altrettante e distinte società che hanno distribuito alla rivendita ispezionata, per la successiva commercializzazione, gli articoli fuori norma. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro cautelare degli articoli non regolari e alle sanzioni.