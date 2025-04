Accoltellato in strada, si cerca l'aggressore

Tafferugli a Milano tra forze dell'ordine e manifestanti al corteo per la Palestina

​Un ragazzo di 26 anni, soccorso dal 118, è finito al pronto soccorso con ferite in varie parti del corpo. Indaga la polizia

LIVORNO — Si cerca l'aggressore che la notte scorsa, avrebbe accoltellato per strada un giovane di 26 anni, finito in ospedale con ferite in varie parti del corpo.

Soccorso dal personale sanitario del 118, il giovane sarebbe stato raggiunto da più coltellate. Dopo i fatti l’aggressore si sarebbe allontanato non lasciando traccia di se.



Il 26enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, insieme ai sanitari, è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per individuare l'aggressore.