Rissa in piazza, un ferito, fermato accoltellatore

Furibonda rissa nella notte in piazza Cavour, con un albanese di 32 anni, accoltellato e operato di urgenza in ospedale. Fermato un uomo

LIVORNO — Violenta rissa poco dopo le una di notte in piazza Cavour. Tre persone armate di bastoni e coltelli si sono affrontate e una di loro, un albanese di 32 anni, è rimasto ferito in maniera grave dopo una coltellata inferta al costato.

L'uomo è stato trasportato in ospedale, operato d'urgenza e è tuttora in prognosi riservata. La Polizia, dopo rapide indagini e anche grazie alle telecamere di sorveglianza, ha rintracciato un connazionale, ritenuto l'autore del ferimento e lo ha fermato. Si tratta di un 25enne, che deve rispondere di tentato omicidio aggravato.